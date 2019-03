Arranca el Apertura del fútbol femenino

Con la disputa de la jornada inicial del Torneo Apertura, se pondrá en marcha la actividad en las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires. Este domingo, en el predio de Independiente, comenzará la Primera A, Primera B, Reserva y Sub 18, categoría debutante en 2019. Para abril está previsto que se inicien los certámenes de Sub 15 y Sub 12.

En Sub 18 se jugarán partidos con dos tiempos de 35 minutos cada uno, al igual que en Primera B y Reserva. En la A, por su parte, los segmentos durarán 40. En la jornada inicial chocarán Las Panteras - Kimberley a las 12, Boca - Racing a las 13.30 y San José - Aldosivi a las 15. Todos los cotejos serán en la cancha 4 y el que tendrá libre primero será Leonas de Siciliano.

En Reserva los partidos durarán lo mismo y se medirán Independiente - Aldosivi (a las 9 en cancha 4); Racing - Boca (10.30 en cancha 3); Urquiza - Banfield (a las 12 en cancha 3) y Kamikazes - Ciudad Persa (16.30 en cancha 3). Kimberley tendrá fecha libre.

La Primera B, por su parte, con la misma duración para los cotejos, tendrá cinco partidos: Lanús - Kimberley (9 horas en cancha 3); el debutante Mitre con Cacatúas (10.30 en cancha 4); Leonas de Siciliano - Las Toritas (13.30 en cancha 3); Sportivo Balcarce - Racing (15 horas en cancha 3) e Independiente - Defensores del Sur, otro debutante (a las 16 en cancha 2)

En Primera A, con dos tiempos de cuarenta minutos, los encuentros se jugarán en cancha 2 en su totalidad y serán los siguientes:, Urquiza - Banfield (a las 9); Alvarado con Boca (10.30), Aldosivi - San José (12.30) y Kamikazes - Ciudad Persa (14). Cadetes tendrá jornada libre.