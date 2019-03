Las lágrimas de Yoel Juárez en su debut en Aldosivi

Casi convierte un gol en su debut. Juárez no puede con el arquero Burián (Fotos: Diego Berrutti).

Un sueño hecho realidad para Yoel Juárez, que fue la "frutilla del postre" del gran triunfo de Aldosivi sobre Colón de Santa Fe, 3 a 0, anoche en el Minella. El "Tiburón" aseguró su continuidad en primera, y pudo hacer debutar tempranamente a un jugador de su cantera.

"La verdad fue una sorpresa. La situación no me la esperaba, nunca uno la espera. Y entré a la cancha y pensé en mi familia, el club, mis amigos", declaró un emocionado jóven a las cámaras de la transmisión televisiva de TNT Sports.

Juárez cumplirá 17 años en unos días (20 de marzo). Se formó futbolísticamente en Independiente de Mar del Plata, y hace 3 años fue observado por Aldosivi. "Me estuvieron viendo los dirigentes, me trajo el (ahora ex) director de inferiores Carlos Orsi. Vine como volante por izquierda, y terminé jugando como delantero", contó. El pasado 12 de junio, producto de su buen nivel en séptima división, firmó un contrato por 3 años.

Yoel entró y mostró su desfachatez. Zurdo y encarador, en su primera intervención habilitó a Stracqualursi, y en la continuidad remató al arco, apenas desviado. También generó una acción individual y falló en el mano a mano con el arquero Burián. Y también por momentos se excedió en la individual, producto de su entusiasmo. "Me gusta tener el arco entre ceja y ceja. Soy delantero, mi función es desbordar y tirar centros, o cuando puedo encarar le pego al arco", declaró.

"A mí me encanta Mbappé, Messi, Neymar...jugadores grandes. Me encanta mucho el fútbol europeo", contó sobre sus altos espejos futbolísticos, al tiempo que se emocionó por la presencia de su gente en la platea, que durante la entrevista le gritaba: "están tres amigos, mi hermana, dos hermanos, mamá, primos y las joyitas que son mis abuelos, que los amo con todo mi ser", cerró visiblemente conmovido.