Alvarado se juega todo ante Sol de Mayo

Sol de Mayo (Viedma): Gonzalo Núñez; Alberto Lobato, Juan Iurino, Lautaro Brienzo y Juan Elordi; Juan Fedorco, Iván Caravaca, Leonel Torres y Matías Olivera; Enrique Narvay y Diego Galván o Héctor Morales. DT: Adán Valdebenito.

Alvarado: Matías Degrá; Emanuel Urquiza, Martín Quiles o Fernando Márquez, Diego Herner y Fernando Ponce; Roberto Bochi o Darío Stefanatto y Cristian Canuhé; Gaspar Gentile, Julián Bonetto y Rodrigo Depetris; Emiliano López. DT: Mauricio Giganti.

Árbitro: Luciano Julio, de Neuquén.

Estadio: "Albiceleste".

Hora: 16.

Resto de la fecha - Todos a las 16

Sansinena vs. Gimnasia CdU

Unión de Sunchales vs. Defensores de Belgrano

Camioneros vs. Villa Mitre

Posiciones

Defensores de Belgrano...11 puntos

Gimnasia CdU...10

Sansinena..10

Alvarado...9

Villa Mitre...7

Unión de Sunchales...7

Camioneros...4

Sol de Mayo...3