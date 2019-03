Fabiana Cantilo despide marzo en Abbey Road

El próximo sábado 30 de marzo a las 21 horas en Abbey Road, se presentará Fabiana Cantilo en un show en formato dúo y acústico en clave íntima junto a la talentosa guitarrista y vocalista Marian Pellegrino, de la provincia de Córdoba.

La legendaria cantante argentina saldrá a escena con la intención de ofrecer un viaje musical que recorrerá un cancionero que atraviesa su historia en la música, con temas que marcaron su infancia, adolescencia y juventud.

El repertorio está trazado por tres ejes: folclore, tango y rock.

Algunas canciones que formarán parte de este show íntimo son Eiti Leda (Charly Garcia), Juana Azurduy (Félix Luna - Ariel Ramírez), Across The Universe (The Beatles) , Nada es para Siempre (Fito Páez), Me voy quedando (Cuchi Leguizamón), Meteoritos (Fabiana Cantilo) No entregues tu corazon (Fabiana Cantilo).

Este formato acústico se presentará por distintas ciudades y localidades como Cariló, Lucila del Mar, Medio & Medio (Punta Ballena, Uruguay), Mar del Plata, San Isidro y en abril comenzará otra gira por nuevas localidades de la provincia de Buenos Aires.