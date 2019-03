La Municipalidad clausuró Travel Fest, la empresa acusada de estafas

La Municipalidad de General Pueyrredon clausuró el miércoles por la tarde Travel Fest, la empresa acusada de estafar a un grupo de personas que soñaban con asistir al concierto que Paul McCartney brindó el pasado sábado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El propio titular de Inspección General, Emilio Sucar Grau, le confirmó la noticia a 0223. "Fue por pedido de la Dirección de Lealtad Comercial", anunció el funcionario. Pasado el mediodía, personal municipal se presentó en las oficinas de la empresa ubicada en Bartolomé Mitre 2186 y labró las actas correspondientes.

Sin embargo, la resolución no tiene que ver con el pedido de los clientes que acusan haber sido estafados en varias ocasiones por querer asistir a diferentes eventos musicales. "Lo clausuraron por falta de matafuegos, cableados a la vista y problemas de mampostería", explicó Sucar Grau.

De esta manera, los damnificados que no pudieron viajar al show del ex Beatle todavía esperan que se resuelva el conflicto. "Nos vamos a seguir manifestando hasta que no se regularice la situación económica de todos", expresaron el lunes. Mientras tanto, interviene la UFI Nº 10 a cargo del fiscal David Bruna.