Los damnificados por Travel Fest se manifestaron en la puerta de la empresa

Alrededor de un grupo de diez personas que soñaban con asistir al show que Paul McCartney brindó el sábado por la noche en Buenos Aires se manifestaron en la tarde del lunes en la esquina de avenida Colón y Bartolomé Mitre para visibilizar su situación, exigir que les devuelvan el dinero y que se esclarezca la causa.

Según detallaron los protagonistas, más de 15 personas fueron perjudicadas por el accionar de la empresa: el viernes por la noche, a través de un mensaje de Whast App, el dueño de la empresa le comunicó a los fanáticos del ex Beatle que no iban a poder viajar.

Travel Fest, Mitre 2186

"No sabemos con qué criterio nos bajaron. La mayoría de los que lo hicieron ya habían comprado la entrada por su cuenta y solo habían contratado el traslado", denunció una de las damnificadas. "Muchos de nosotros compramos la entrada en diciembre, no puede decir a último momento que no las tenía", agregó otra de las estafadas.

A pesar de esta situación, la empresa no es la primera vez que es acusada por estafa. En apoyo a los seguidores de McCartney, dos personas que habían contratado un paquete para el recital de Phil Collins en marzo de 2018 se hicieron presentes. En este caso, indicaron que "todavía no pagaron nada".

"Queremos demostrar que esto no fue un accidente, sino que es el modus operandi de la firma. No alcanza con que nos devuelvan la plata, quiero que este local no funcione más", reclamó otra de las perjudicadas.

Luego de acercarse el mismo sábado a dar explicaciones, el dueño de Travel Fest, Sebastián Abruzzini, fue aprehendido por personal policial y luego de ser notificado, quedó en libertad. Asimismo, los damnificados anunciaron que volverán a manifestarse "hasta que no se regularice la situación económica de todos". Mientras tanto, interviene la UFI Nº 10 a cargo del fiscal David Bruna.