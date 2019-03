Lionel Ugalde, listo para el debut en Torino: "Es emotivo, un sueño cumplido"

A los 45 años, Lionel Ugalde está listo para cumplir una materia pendiente en su vida automovilística. El marplatense volverá este viernes a participar en el Turismo Carretera en Concepción del Uruguay, en el marco de la tercera fecha, estrenando su nuevo vehículo: el anhelado Torino. Luego de quince años en Ford, el piloto local cambió de escudería y su felicidad es inmensa. "Es la marca que uno siempre llevó en el corazón, es algo emotivo", declaró a 0223 en un alto de su viaje a la provincia de Entre Ríos.

Con el motor de Rody Agut y el chasis de su equipo "Ugalde Competición", el marplatense buscará dar pelea en la categoría más popular del país, y con el auto que siempre quiso tener: "En la familia siempre hubo un Torino en mi casa, mi viejo era muy hincha y me lo transmitió. En esta etapa pude armar un auto de TC, ya tenía uno de Zonal. Vamos con la marca que uno lleva en el corazón, es más emotivo para uno que para la gente que te acompaña. Uno lo hace para poder sentirse bien", expresó.

Ugalde, en la prueba del Torino en La Plata (foto: "Pájaro" Pagliani).

Ugalde fue autorizado por la ACTC a cambiar de escudería, y en enero comenzó a armar su nuevo auto. Ajustado de tiempos, se perdió las dos primeras fechas de la temporada. Pero luego de participar esta semana de una jornada de prueba en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el "Toro" respondió y al margen de los ajustes que vayan surgiendo sobre la marcha, está listo para competir: "El problema fue realmente que la jaula pelada la compramos a mediados de enero, hicimos toda la chapa artesanalmente, y nos perdimos las carreras para enchapar el vehículo, colocar las butacas, pedaleras, relojes, todo lo que lleva el auto y no nos dio el tiempo para poder debutar. Lo terminamos justito, ya lo pudimos probar y por eso vamos a debutar este fin de semana", contó el marplatense que fue subcampeón de la competencia en 2011.

"Volver a correr en el TC es algo muy lindo, es la categoría más popular y te hace sentir mejor el apoyo de la gente. Nos tomamos el tiempo para armar este auto en la marca que uno lleva en el corazón, ya está listo el auto, lo probamos ayer y anduvo bastante bien. Lo estamos repasando todo para comenzar con los entrenamientos en Concepción del Uruguay"

"Para la economía del TC es el peor momento de los últimos 15 años"

Para Lionel no fue fácil dejar Ford luego de quince años. En el "óvalo" fue campeón de TC Pista en 2003. Un año después, debutó en el Turismo Carretera, donde corrió 231 carreras, de las cuales ganó 6, triunfó en 17 series, tuvo 17 podios y fue subcampeón 2011. Y, además, este cambio poco habitual de marca se da en tiempos difíciles para la economía del país y por ende, la competencia. "Es el peor momento de los últimos 15 años", no dudó Ugalde. "Está muy difícil correr, pero la realidad es que la pasión que llevamos quienes hacemos esta actividad es más fuerte. Hemos tenido épocas donde nos iba bien económicamente, otras no tanto, pero ahora estamos en la peor época de los últimos quince años. Desde 2002 y 2003 que no veo una situación tan complicada. No obstante aunque tengan que perder plata o complicarse en su situación financiera, los pilotos terminamos corriendo porque esto nace de una pasión. Si fuera una actividad netamente económica, nadie estaría practicándola. Muchos se preguntan ¿cómo puede ser que haya tantos autos corriendo? Y bueno, la pasión nos mueve. Así es el automovilismo".

Respecto a sus objetivos de temporada, Lionel Ugalde apunta alto. Pero sabe que deberá tener paciencia para llegar al mejor rendimiento de su Torino: "La realidad es que en las primeras dos o tres carreras uno se toma el tiempo para poner a punto el auto y tratar de dejarlo en condiciones, así que vamos a intentar correr lo mejor posible, estar lo más adelante que se pueda, y haciendo un trabajito de menor a mayor", sentenció en el cierre de la nota.

Horarios del TC - 3ª fecha - Concepción del Uruguay

Viernes:

11.30 horas: Reunión obligatoria de pilotos

12.50 a 13.20: Primer entrenamiento de TC Grupo B

13:25 a 13:55: Primer Entrenamiento de TC Grupo A

15:05 a 15:35: Segundo Entrenamiento de TC Grupo B

15.40 a 16:10: Segundo Entrenamiento de TC Grupo A

17.30 a 20: Apertura de Boxes para el público.

Sábado:

10:40 a 10.50: Tercer entrenamiento Grupo B

10.53 a 11.03: Tercer entrenamiento Grupo A

12.15 A 12.23: Primera clasificación 3* Cuarto

12.26 a 12.34: Primera clasificación 4* Cuarto

12.37 a 12.45: Primera clasificación 1* Cuarto

12.49 a 12.56: Primera clasificación 2* Cuarto

14.05 a 14.13: Segunda clasificación 3* Cuarto

14.16 a 14.24: Segunda clasificación 4* Cuarto

14.27 a 14.35: Segunda clasificación 1* Cuarto

14.38 a 14.46: Segunda clasificación 2* Cuarto

Domingo

9.00 Primera Serie (5 Vueltas)

9.30: Segunda Serie (5 Vueltas)

10.00: Tercera Serie (5 Vueltas)

13.20: Final de TC (30 Vueltas o 50 minutos)