Patricia Bullrich: “Las bandas tienen buenos abogados, invierten mucho en eso”

El denominado Operativo Poseidón en el que se detuvieron a ocho personas acusadas de lavar activos provenientes del narcotráfico y secuestraron una gran cantidad de automóviles guarda similitudes con la causa “Lavado total” que también tuvo su epicentro en Mar del Plata y en el que ya fue sobreseído cerca del 70 por ciento de los imputados. Tras dar detalles de las actividades y consultada sobre esa situación la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich afirmó durante su paso por la ciudad que "hubo algunas cuestiones procesales y que a veces las bandas tienen buenos abogados porque invierten mucho en eso”.

La funcionaria –que mantuvo una reunión con el Juez Federal Santiago Inchausti a cargo de la causa- dijo se vivió una situación extraña con relación a esos procedimientos ya que en varios de los automóviles secuestrados no pudo confirmarse como era el circuito para el lavado del dinero. “Esto no significa que no fueran parte de la operación de lavado, pero no se pudo establecer como fue la trazabilidad de la compra de esos autos”, agregó.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-3-28-16-8-0-bullrich-dio-detalles-de-la-operacion-poseidon-se-golpea-al-narcotrafico-donde-mas-le-duele

“Varios vehículos no estaban patentados y no se pudo establecer la trazabilidad de los mismos. No había ningún papel, entonces faltaron algunas pruebas porque la única prueba visible era el automóvil”, intentó argumentar.

Si bien la ministra aseguró que en poco tiempo se comenzará a juzgar a algunas de las personas que siguen detenidas o procesadas reconoció la existencia de cuestiones procesales que terminaron con la libertad de varios de los imputados. “A veces estas bandas tienen buenos abogados, invierten mucho en eso, pero hay muchos que hoy están libres que si seguimos como estamos investigando van a tener que volver a estar en prisión porque esos vericuetos los logran un tiempo pero a la larga el que las hace las paga”, sentenció.

En ese mismo sentido el jefe de la Policía Federal Argentina Néstor Roncaglia aclaró que es común que quede el treinta por ciento de las personas procesadas porque al momento de los allanamientos aparecen personas vinculadas a la causa y se ordena una aprehensión de urgencia. “En el treinta por ciento de los que siguen imputados podemos asegurar que son todos integrantes de la organización desbaratada durante la operación Lavado Total”, señaló.