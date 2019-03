Abel Pintos: ""Anduve y viví mucho, pero me queda aún más por recorrer"

A mediados de abril, Abel Pintos llegará a Mar del Plata con su gira "La Familia Festeja Fuerte". No con una, sino con dos funciones (19 y 20) en el Polideportivo Islas Malvinas tras el pedido de sus fans de sumar una noche más.

Desde el 2011 que cada disco nuevo que edita lo presenta en la ciudad, y esta no podía ser la excepción. Fue en el caso de Revolución, Sueño Dorado, Abel, Único, 11 y ahora lo hará con La Familia Festeja Fuerte.

Antes de llegar a "La Feliz", el músico conversó con 0223 sobre su carrera y poco contó de su vida personal. Aunque las fans reclamen saber más de su mundo privado, él se describe como un hombre reservado. "Soy así con la prensa, con el público y con mi círculo íntimo", dice.

"No soy un hombre que dé mucha opinión ni en los reportajes ni en mi casa. En un asado se trata un tema y yo no soy un tipo que suela emitir opiniones. A mí me gusta más la acción que la palabra, en ese sentido", explica y se ríe.

- Sin dudas, sos uno de los artistas con más convocatoria de estos tiempos, ¿lo sabés?

- Siento mucha emoción cuando me dicen eso. Hace 23 años que hago música y en un recorrido mental, me doy cuenta que anduve y viví mucho. Pero también me doy cuenta que me queda aún mucho por aprender y la sensación es espectacular.

- ¿De qué se trata "La Familia Festeja Fuerte"?

- Es un concierto repaso de estos años de música, un show que pretende abarcar a todos los sectores del público desde el que se conoce cada canción de mi carrera hasta el que se ha ido sumando los últimos años atraído por los hits que suenan en radio o televisión. Es un espectáculo largo y con muchas canciones.

- ¿Qué le dirías al Abel que se subió por primera vez a un escenario de Cosquín cuando era un niño?

- No le diría nada, porque no quisiera influenciarlo con ningún comentario. Todo el camino que recorrí lo disfruté mucho, con todas sus aristas, sus momentos más brillantes y los pasajes más sombríos. Me siento muy agradecido por todo lo que viví hasta el día de hoy.

- Tu música ha ido cambiando con los años...

- Sí, porque yo he ido cambiando. Soy un ser humano que se siente a gusto con los cambios basados en las experiencias. Estoy muy atento a lo que vivo día a día y a todo lo que me provoca lo que vivo. Cuando eso trabaja dentro mío y me modifica, se traslada a mi música de forma natural.

- ¿Se viene nuevo disco?

- La gira se termina en mayo, voy a tomarme un tiempo de descanso y después voy a ponerme a trabajar formalmente en el disco nuevo que seguramente incluya "Cien Años", video para el cual se eligió un escenario distinto (Villa Epecuén) y se buscó darle énfasis a la fotografía y la estética del lugar

Se trata de una localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires que debió ser evacuada tras una impresionante inundación en 1985, y luego de que el agua se retirara quedó al descubierto una ciudad en pie, pero en ruinas. El video fue publicado hace poco más de un mes y ya cuenta con más de 4,4 millones de visitas.

- ¿Por qué el amor siempre está presente en tus letras?

- El amor para mí es la raíz de todo lo inherente y lo adherente al ser humano. Es como el alma, una parte que nos constituye, es una parte nuestra. Yo no lo veo solo como un sentimiento, lo veo como una cuestión de esencia, y a partir de ahí, todo lo demás. Por eso se sigue escribiendo hace cientos y miles de años sobre el amor y es una fuente inagotable, porque nosotros somos una fuente inagotable de amor.

- ¿Y lo demás?

- Yo hablo de todo lo que necesito hablar en mis canciones. Es muy normal que mi forma de escribir genere apariencias distintas de lo que estoy diciendo, pero yo digo todo lo que necesito decir. Expreso mis ideas, mis emociones, mis opiniones. No me sale mucho escribir de manera literal, me gusta mucho moverme en la metáfora, por eso algunas canciones parecen una cosa y son otra, pero eso es lo bonito de la música, que cada persona interprete lo que necesite.

Abel Pintos se presentará los días 19 y 20 de abril en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, en el marco de su gira latinoamericana de "La Familia Festeja Fuerte". Las entradas pueden conseguirse en plateanet.com o en la puerta del lugar, los mismos días de los shows.

Si bien para ambas fechas aún hay lugar, "quedan muy pocas entradas", confirmó el músico. En un principio las localidades del 20 estaban agotadas, pero luego se decidió agregar un sector más, y el 19 fue la fecha agregada tras el pedido del público.