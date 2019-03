Domingo Blanco y Matías Suárez, las grandes sorpresas en la lista de Scaloni

Siempre hay lugar para sorpresas. En cada convocatoria, hay nombres que llaman más la atención que otros y que no estaban en mente de nadie. Sin embargo, en esta oportunidad, Lionel Scaloni rompió el molde por completo e incluyó en la lista a Domingo Blanco y Matías Suárez. El hombre de Defensa y Justicia está más justificado desde el rendimiento en el escolta del campeonato y por proyección, mientra que el delantero de River sorprendió a todos, porque no es titular en el equipo de Marcelo Gallardo y tiene 30 años, por lo que no formaría parte de la renovación que se pedía en la Selección Argentina. En ese contexto, habrá dos históricos que regresan luego del Mundial de Rusia: Lionel Messi y Ángel Di María.

Otros futbolistas que no son habitualmente convocados y están dentro de los 30, son el arquero Juan Musso del Udinese de Italia, el central de Defensa y Justicia, Lisandro Martínez y el mediocampista Guido Rodríguez de América de México. Gonzalo Montiel, de River, e Iván Marcone, de Boca, eran dos nombres que se habían manejado con fuerza en las últimas semanas.

#SelecciónMayor Ésta es la lista de futbolistas convocados por el entrenador Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la @Argentina. pic.twitter.com/a16vUSMQSJ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 7, 2019

A la hora de los regresos, como se mencionó en los últimos días, el capitán Lionel Messi tendrá su vuelta a la Selección después del Mundial de Rusia, con un plantel con mayoría de nombres nuevos y sólo Gabriel Mercado y Nicolás Otamendi de los ciclos anteriores. A ellos hay que agregarle a Ángel Di María, el rosarino de muy buen presente en el PSG de Francia, que también volverá a vestir la celeste y blanca. La ausencia más llamativa, en este retorno de algunos de la vieja cámada, es la de Sergio Agüero, de actualidad inmejorable en el Manchester City. Tampoco fue convocado esta vez Mauro Icardi, que atraviesa una crisis con el Inter y no está jugando.

En diálogo con los medios, Scaloni remarcó que "Lionel Messi está contento y quiere tener una nueva oportunidad con la camiseta albiceleste. Los primeros seis partidos después del Mundial fueron un palo grandísimo y más para Leo. La decisión era que no venga y fue del cuerpo técnico. A raíz de los partidos que vio, él está contento y quiere intentarlo una vez más". Sobre el "Kun", explicó que "tengo una relación perfecta", luego de negar los rumores de una discusión en Rusia, cuando él era ayudante de Jorge Sampaoli.

También se refirió a la situación de Icardi y aseguró que "el presente de Mauro es complicado. Las decisiones las toma él con su club. Es evidente que a la Selección no le conviene su situación y por eso no está. La línea nuestra es que el que venga tenga un propósito. Hablé con él y lo entendió. Con respecto a su situación personal, prefiero no involucrarme"

La gira de Argentina será con los amistosos ante Venezuela (el 22 de marzo, en el Wanda Metropolitano de Madrid) y Marruecos (26 de marzo, en el Grand Stade de Tanger).