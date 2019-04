Pidieron detener al ex presidente de Perú

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por 10 días contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebretch

Según publicó el diario local El Comercio, la medida también está dirigida también contra su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo. El fallo también indica que se realizarán procesos de allanamiento e incautación en los respectivos inmuebles de las personas detenidas y a la oficina del ex presidente.

La decisión judicial fue autorizada a pedido del fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez, quien investiga a PPK por el presunto delito de lavado de activos.

Cabe indicar que la medida de detención preventiva tiene como finalidad de recoger elementos "que puedan servir como prueba" para las pesquisas que realiza el Ministerio Público.

"Detención y la incautación de cosas relevantes para la citada investigación (vouchers de cuentas bancarias, depósitos electrónicos, documentos de compra venta de bienes muebles, escrituras públicas, entre otros objetos del delito)", sostiene la resolución a la que accedió El Comercio.

La orden es para mantener detenido al ex presidente por un espacio de 10 días (permitido por Ley) en esta etapa, lo cual es distinto a una prisión preventiva que puede ser hasta por 36 meses.

Consultado por medios locales, Kuczynski aseguró que "la orden de detención es ridícula". "No voy a hablar de todo esto, he estado un montón de veces en la Fiscalía, expliqué todo, los funcionarios de Odebrecht lo han explicado a la saciedad. Aquí no hay absolutamente nada", dijo.

Alejandro Toledo y Alan García también están involcurado mientras que Keiko Fujimori, ex candidata presidencial derrotada por Kuczynski en 2016, fue arrestada por la misma causa en octubre de 2018.