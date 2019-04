Franco Acosta: "Voy a demostrar que soy más que el hijo del 'Siru'"

Franco Ezequiel Acosta tendrá este sábado su esperado debut en el boxeo profesional. Con 22 años el joven nacido en Mar del Plata es hijo del reconocido púgil Rubén "Siru" Acosta. Cuenta con una excelente carrera amateur en la que solo tuvo una derrota en 30 combates y llega al profesionalismo en su mejor momento personal.

Resulta inevitable preguntar al mayor de los hijos del "Siru" sobre la influencia de su padre: "Tener la experiencia de mi papá atrás es un gran alivio. El sabe como y cuando aconsejarme. Más allá de brindarme lo que vivió en persona, también aprendió lo que le faltó para poder ser campeón del mundo y por eso armó un gran equipo de gente con experiencia que me cuida en todos los aspectos y eso me motiva a dedicarme al 100% y darlo todo."

Es historia conocida que muchas veces las jóvenes promesas que tienen algún familiar consagrado terminan presos de la presión y no pueden desarrollarse. Ante esto, Franco expresó: "Cuando veo los títulos que ganó mi viejo no siento presión. El hizo su carrera y yo voy a hacer la mía. No me molesta que me comparen y no lo tomo como una carga. Con el correr de las peleas voy a demostrar que soy más que "el hijo del Siru", tengo un estilo diferente, un físico diferente y el tiempo se encargará de demostrarlo."

En un deporte relacionado con las clases bajas y sus flagelos, con el hambre, con el dolor, encontrar a un boxeador que tuvo una infancia y adolescencia sin sufrimiento es un verdadero hallazgo, lo que también genera una incógnita: "Yo nunca pasé hambre, por suerte nunca me faltó el plato de comida en la mesa y tuve las 4 comidas diarias. Cuando veía a mis compañeros y sus historias trágicas me preguntaba si esto realmente era para mi. Sin embargo a la hora de entrenar y prepararme para una pelea daba lo mismo o más que ellos. Ahí me di cuenta de que si tenía hambre, hambre de gloria."

En cuanto a su estilo y su transición del amateurismo al profesionalismo, Acosta aclaró: "Soy consciente de que tengo una deuda desde mis peleas amateur que es el no sobrar las peleas y definirlas cuando tengo la chance. Para eso estuvimos trabajando tanto en la parte técnica y física como psicológica. Hasta ahora me alcanzaba con boxear, pero siendo profesional no solo necesito convencer a los jueces y a mi rincón sino también al público y eso solo se consigue siendo explosivo y determinante."

La cita será mañana a partir de las 20.30 en el Club San José de nuestra ciudad. Las entradas en puerta para el festival que contará con un total de 15 peleas entre amateur y profesionales, tendrán un valor de $ 250.