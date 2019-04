Nación el único con puntaje ideal y se terminó el invicto de Círculo

Nación sigue de parabienes. El campeón 2018 ganó todos sus partidos en lo que va del torneo y acecha a Once Unidos que, con un juego más, lidera la Zona C. (Fotos: Diego Berrutti)

Con partidos entretenidos, varios goles y un solo 0 a 0, se jugó la quinta fecha del Torneo "Pedro Suárez" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol, y tiene un solo equipo con puntaje ideal: Nación. El campeón trabajó para vencer 3 a 2 a Peñarol y se mantiene un punto por debajo de Once Unidos, líder de la Zona C, con un partido más. El otro que llegaba en esa condición era Círculo Deportivo, que con la derrota ante Talleres no sólo dejó ese rótulo, sino que perdió un invicto de 40 partido y dejó la punta de la Zona A en manos de Alvarado, que se lució con un 3 a 0 sobre Cadetes. La mayor paridad sigue en la B, donde River y San Lorenzo están en lo más alto pero sin poder escaparse en la tabla.

Restan cuatro fechas para que finalice la primera fase del torneo local y, en dos zonas, ya hay equipos que se empiezan a perfilar con claridad para la clasificación y sólo resta que lo confirmen matemáticamente. En la Zona A, Alvarado es puntero absoluto tras vencer con mucha autoridad y buen juego a Cadetes por 3 a 0. El "torito" aprovechó el traspié de Círculo Deportivo (llevaba 12 sobre 12), que con un equipo alternativo cayó frente a Talleres 3 a 1 y dejó atrás 40 encuentros sin conocer la derrota en el certamen local.

Una situación parecida sucede en la Zona C, donde Once Unidos sigue como único líder y sacó de encima a un rival directo como Independiente con un triunfo por 2 a 1 a la vera de la ruta 2. Los de Parque Luro no se pueden descuidar porque atrás, pisando fuerte, viene el campeón Nación, que ya tuvo su fecha libre y que ganó en todas las presentaciones. Esta vez la víctima fue Peñarol en el "Mario Dellatorre". Buenos puntos sumó Argentinos del Sud en su visita a Libertad y se ubica tercero.

Distinta es la paridad en la Zona B, donde nadie puede tomar distancia y cualquier descuido te puede sacar de la zona de clasificación. Los triunfos de River y San Lorenzo los ubican a los dos en lo más alto de la tabla, pero Mitre y San Isidro, que llegaron punteros a la fecha, igualaron entre sí y lo siguen de cerca junto a Kimberley, que no tuvo un buen arranque pero dos éxitos consecutivos lo vuelven a meter en la pelea.