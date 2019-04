Quilmes falló en el cierre y se quedó sin nada

Un doble de Matías Bortolín a cinco segundos de la chicharra y el triple desesperado de Mateo Bolivar que no llegó a destino, fue el final de una noche que parecía ser positiva para Quilmes y que nuevamente deja un sabor amargo en el Litoral. El "cervecero" hizo otra vez un buen partido pero no le alcanza, comete errores en los momentos claves y lo paga caro. Esta vez se aprovechó Comunicaciones que lo dio vuelta y se impuso 84 a 82 en Mercedes.

El arranque fue parejo, con buenas acciones de los dos equipos, pero mayor circulación y juego elaborado de Quilmes, que en la segunda mitad del parcial lo hizo valer en el resultado y se fue al primer descanso corto con una buena ventaja de 9 puntos: 15-24. Más allá de que lo sostuvo en el inicio del segundo cuarto, de a poco el local encontró mejores tiros, se apoderó de rebotes ofesnviso y achicó la cuenta y dejó todo como al principio camino al vestuario: 37-37.

Los retos de Bianchelli en el vestuario no solucionaron los problemas bajo las tablas pero Jackson empezó a pesar en ataque. Igualmente, Comu se empezó a alejar con un goleo repartido y acciones de doble y triple. Cuando parecía que se iba a cortar, el "tricolor" volvió a las bases, ajustó la defensa y mejoró la puntería para irse al último descanso en partido: 62-66.

Con el envión, se apoderó del trámite en el comienzo del segmento final y sacó una ventaja de 7 (80-73) que parecía poder ser determinnte con sólo 3'34" por jugar. Sin embargo, no la supo cuidar, pérdidas infantiles, tiros incómodos, sumados a buenas decisiones de la vereda de enfrente, pusieron marcador igualado y un final cerrado. Gadson, la figura de la noche, asistió a Bortolín que no falló y el triple de Bolivar no fue lo esperado. Otra derrota que duele, otra vez quedó cerca de la victoria.