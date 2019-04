Patovicas la echaron de un boliche por llevar el pañuelo verde de la campaña por el derecho al aborto

Una joven marplatense y sus amigos fueron echados de un boliche de la ciudad por llevar entre sus pertenencias un pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El hecho "repudiable" ocurrió este jueves a la madrugada en Clip Club, ubicado en Santiago del Estero 2265, cuando Juliana y sus amigos sufrieron el exceso de autoridad de dos patovicas que los enfrentaron y les dijeron que se retiren del lugar segundos después de señalarles el pañuelo verde que ella llevaba colgado de su riñonera.

Anoche me echaron de un boliche. No, no estaba haciendo nada ilegal. Solamente tenía MI PAÑUELO VERDE atado a la riñonera. Voy a contar cómo fue con el objetivo de que se la bronca se vuelva colectiva y el repudio también. — Juliana (@julisantosi_) April 18, 2019

Los maltratos habían comenzado en la entrada al espacio nocturno. El personal de seguridad le había señalado el pañuelo y le había pedido que se lo sacara si pretendía entrar.

"En el momento me sorprendió, no le encontraba sentido, y le dije: 'Pero es mi pañuelo del aborto, lo llevo siempre y no tiene nada de malo', a lo que me respondió: 'No me importa, si querés pasar sacatelo'", contó la joven a través de su cuenta de Twitter, este jueves al mediodía.

Tras respirar hondo, desatarlo y guardarlo, Juliana -hija del titular del Suteba Mar del Plata Gustavo Santos Ibáñez- debatió con su amigo la posibilidad de volver a colgarlo. Lo hizo. Pero a los 10 minutos el mismo patovica junto a otro la volvieron a enfrentar. "Se nos pararon adelante, no nos dejaban seguir caminando y nos dijeron 'se tienen que ir', volviendo a señalar el pañuelo verde atado en la riño", explica en su hilo de tuits.

"Nos sacaron por el pañuelo", denuncia la joven con mayúsculas y concluye: "Además de repudiar a Clip y la decisión de sacarnos como si estuviera vendiendo droga solo por llevar mi pañuelo verde, que todo el mundo sepa que orgullosamente lo vamos a seguir llevando".

Luego de hacer público lo que le ocurrió, Juliana contó en diálogo con 0223 que recibió numerosos mensajes espontáneos de mujeres que se sumaron al repudio del boliche y organizaron un pañuelazo para visibilizar aún más el hecho. La convocatoria tendrá lugar el próximo martes a las 18 en la puerta de Clip.

"Sumate al Pañuelazo frente al boliche que no nos permite ingresar con nuestros pañuelos verdes y que echó a una compañera por tenerlo", señala la invitación a la manifestación.