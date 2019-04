Advierten que la prohibición de plásticos en Mar del Plata es errónea

El intendente Carlos Arroyo decretó el pasado lunes la prohibición del uso de plásticos, como sorbetes, vasos y cubiertos, en todo el sector costero de Mar del Plata con el objetivo de proteger el medio ambiente. La resolución establece que el material deberá ser reemplazado por objetos de papel, cartón, vidrio o metal. Sin embargo, la asociación civil Ecoplas pone en cuestión los ejes centrales del proyecto.

Desde la entidad sostienen que prohibir el uso de plásticos no es una decisión acertada. Para procurar una correcta disposición de residuos sólidos urbanos y de los desechos en las playas, las reglamentaciones de esta índole deben estar acompañadas de una fuerte política de educación ciudadana basada en el consumo responsable, la correcta disposición final y el reciclado de los productos plásticos, indicaron.

Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas, aseguró que "una solución sustentable solo puede llegar a través de políticas públicas, como el cierre de basurales y una eficiente gestión de los residuos". Las medidas restrictivas y de prohibición de sorbetes, vasos y productos similares de plástico que se extienden en diversos distritos, resultan erróneas en cuanto no son una solución a la problemática de los residuos mal dispuestos en el ambiente. La sustitución de un material por otro no resuelve el problema de arrojar los residuos donde no corresponde y puede, incluso, agravarlo. Por ello, la educación ambiental a la ciudadanía es central para una solución sustentable.

El plástico, una vez finalizada su vida útil, se puede separar para su post reciclado y aprovechamiento, transformándose en nuevos productos como artículos de librería, elementos de limpieza (baldes, escobillones), macetas, caños, decks de madera plástica, entre otros. De esta manera se reaprovechan todos los recursos, integrándolos a la economía circular.

Según indicaron desde Ecoplas, en nuestro país se reciclan 225.000 toneladas de plástico por año, pero la industria recicladora cuenta con una capacidad ociosa del 50% debido a la baja separación registrada.