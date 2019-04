A los 58 años, murió el padre de Emiliano Sala

Horacio Sala, padre del futbolista Emiliano Sala quien falleció en enero en un trágico accidente aéreo en el Canal de la Mancha, murió esta madrugada luego de sufrir un infarto. Horacio tenía 58 años, se encontraba en su casa de Progreso y la triste noticia fue confirmada por el intendente de la ciudad santafesina, Julio Müller, quien se mostró consternado por el deceso de Sala.

"Este 2019 no deja de sorprendernos con estas noticias en este pueblo. A las cinco de la mañana me llamó su señora, me dijo que estaba muy descompuesto y que estaban allí los médicos, pero cuando llegué a su domicilio ya había fallecido", señaló.

En diálogo con radio La Red, Müller indicó que "Horacio nunca pudo superar la muerte de Emiliano. Muchos pudimos cerrar un círculo cuando encontraron el cuerpo, pero ellos no porque al enterarse de que el piloto no podía viajar, que entre los clubes se peleaban para ver quién lo paga o quién lo cobra, es difícil para ellos cerrar el círculo".

"Emiliano tenía dos hermanos: Romina y Darío. Romina está trabajando en Santa Fe, Darío vive con la mamá y Horacio lo hacía en Progreso con su pareja", manifestó el intendente de Progreso.

Por su parte, Daniel Ribero, presidente del club San Martín de Progreso, expresó en diálogo con Cadena OH de Santa Fe que "es un desencadenante de lo que le pasó a Emiliano. La familia estaba muy dolorida con todo lo que había pasado".