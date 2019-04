Noche de rock en El Paso con tres bandas en escena

Este sábado 27 de abril en el espacio El Paso Club se vivirá una noche a puro rock con la presentación de tres agrupaciones: Monos, El Hada y Sensijahmente. La cita se anuncia a partir de la hora 21 y las reservas se pueden realizar contactándose al 2236056964.

El Hada es una banda de rock marplatense formada en mayo de 2018. Cuenta con cinco integrantes que realizan temas propios y en los cuales se funden las distintas influencias de sus miembros. Ellos son: Maru Aronna en voz, Hernan Sansalone en batería y coros, Santino Dortone en bajo, Emanuel Alabart en guitarra y Lucas Cicchitti, también en guitarra. La banda apunta a grabar su primer material en 2019 y continuar con las presentaciones que vienen llevando a cabo.

En cuanto a los Monos es una banda de rock y hard rock de la ciudad de Mar del Plata nacida en agosto del 2010. Está conformada por Gabriel Suarez en guitarra rítmica, Agustin Sarquis en batería, Matías Echeverría en bajo y coros, Sebastián Garrido en voz y Santiago Nicora en guitarra principal y coros. Estos últimos tres integrantes, son los miembros originales y fundadores de la banda. Sus influencias son muy variadas dentro del género, pasando por The Doors, Guns N Roses, LedZeppelin, Stone Temple Pilots, Queen, The Beatles y The Rolling Stones, creando así una impronta muy poco usual en la actualidad.

Por último, la mención para Zensijahmente, banda marplatense que fusiona diferentes ritmos musicales tales como reagge rock ska punk cumbia y letras con fuerte contenido social.