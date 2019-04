Lula: "Brasil está gobernado por una banda de locos"

El ex presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula Da Silva, brindó una entrevista desde la cárcel de Curitiba después de más de un año sin poder hablar con la prensa. La charla con Folha de Sao Paulo y El País fue posible gracias a una puja de siete meses que terminó con un fallo del Supremo Tribunal Federal que levantó la prohibición pero bajo estrictas condiciones de seguridad.

El reportaje duró casi dos horas y tuvo momentos de critica enfática cuando el ex presidente analizó al gobierno de Jair Bolsonaro y otros de fuerte sensibilidad cuando el líder del PT se quebró al hablar de la muerte de su nieto de 7 años.

ENTREVISTA NA PRISÃO | Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá. Em entrevista, o ex-presidente falou da possibilidade de nunca mais sair da prisão: "Não tem problema"---▶ https://t.co/W1988dK62m 📷 Marlene Bergamo/Folhapress pic.twitter.com/e0Fnp156Xa — Folha de S.Paulo (@folha) April 26, 2019

Lula Da Silva señaló que "Brasil está gobernada por una banda de locos" y consideró que "nunca el país había sido entregado los Estados Unidos como ahora". "¿Alguien cree que Estados Unidos puede favorecer a Brasil?", disparó. A su vez, pronosticó que "Si Bolsonaro no construye un partido sólido, no durará".

Sobre su situación judicial, el ex mandatario sostuvo que "no hay problema si nunca más salgo de prisión, tengo la certeza de que duermo todas las noches con mi conciencia tranquila. Y estoy seguro de que (el procurador Deltan) Dallagnol no duerme, y que (el ex juez Sergio) Moro no duerme".

Además, dijo estar "obsesionado" con demostrar su inocencia y la "farsa montada" en su contra, además de desenmascarar a Moro de quien señaló que "no sobrevivirá a la política". También expresó sus deseos de -en caso de salir de prisión- hablar con la cúpula militar para entender el por qué del odio al PT, después de que su gobierno haya recuperado el presupuesto para las Fuerzas Armadas.

En este marco, Lula se metió en la interna entre Bolsonaro y su vicepresidente, Hamilton Mourao, a quien le agradeció "por lo que hizo ante la muerte de mi nieto” cuando afirmó que la presencia del líder del PT en el funeral del pequeño Arthur era “una cuestión humanitaria”. “A veces pienso que habría sido mucho más fácil si yo hubiera muerto. He vivido 73 años, podría haber muerto y dejado vivir a mi nieto”, aseguró visiblemente emocionado.

El fundador del Partido de los Trabajadores está preso desde abril de 2018 por corrupción y lavado de dinero, fue habilitado por la Justicia esta semana para dar su primera entrevista desde la prisión de Curitiba en la que se encuentra y, casi en el mismo movimiento, el Superior Tribunal de Justicia le redujo la condena y abrió la puerta para su libertad.