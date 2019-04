Un marplatense a la Premier League: Emiliano Buendía ascendió con Norwich

El marplatense Emiliano Buendía vive su mejor momento como profesional del fútbol. Esta tarde de sábado, como titular y figura, logró el ascenso de la Championship a la Premier League del fútbol de Inglaterra con su equipo, Norwich City, que se impuso por 2-1 ante Blackburn Rovers a falta de una fecha para el final del certamen. Retorna a esa categoría luego de tres temporadas.

El atacante surgido del Club Cadetes, de 22 años, asistió a su compañero Mario Vrancic a los 21 del primer tiempo para el 2 a 0 parcial. Previamente Marco Stiepermann a los 13´ había abierto el marcador. Descontó Travis para la visita.

Buendía es uno de los dos máximos asistidores de la temporada de segunda división, con doce. Además, marcó 8 goles en 37 partidos. Llegó a Norwich el pasado 8 de junio proveniente del Cultural Leonesa de la tercera división española y se convirtió rápidamente en figura. Y sus actuaciones ya lo devuelven al mejor nivel del profesionalismo.

Extremo por derecha o mediocampista, sus cualidades técnicas no le impiden colaborar en las tareas defensivas de su equipo. Esa polifuncionalidad tan clave para el fútbol moderno lo ha hecho destacar como un puntal del Norwich, que puede ser campeón la semana próxima ante Aston Villa y en la división donde el Leeds de Marcelo Bielsa buscará el tercer ascenso.

"Emi", cuya familia es del barrio El Grosellar, se formó futbolísticamente en el Club Cadetes y a los 11 años partió a España. Se probó en el Real Madrid, de la mano de Juan Esnaider, y permaneció en el "Merengue" durante dos años. Pero no tuvo más lugar en la cantera, y pasó al Getafe. En esa institución se desarrolló con gran nivel en inferiores, jugó Copa del Rey y en 2015 debutó en primera división, nada menos que ante el Barcelona de Messi y Neymar en el Camp Nou. También jugó el Mundial Sub 20 de Nueva Zelanda para Argentina (antes, fue convocado a la Sub-19 española). Luego, producto de algunas lesiones, no pudo mostrar todo su nivel. Descendió a la segunda española, y en 2018 llegó al fútbol inglés