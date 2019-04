Alvarado quiere llegar con chances a la última fecha

¿Es difícil? Muy. ¿Imposible? No. El fútbol está acostumbrado a brindarnos grandes proezas, casi milagros, y a eso se agarra Alvarado para seguir soñando en el Pentagonal Final del Torneo Federal A, que lo tiene casi sin posibilidades, pero con esa chance matemática que mantiene viva la llama del ascenso. A las 19, el "torito" enfrenta en Resistencia a Sarmiento y a esa hora ya sabrá lo que pasó en Tucumán un rato antes y tendrá un panorama más claro de su realidad.

El momento futbolístico del conjunto de Mauricio Giganti no es el ideal, porque la derrota en Río Cuarto dolió y salvo un rato del primer tiempo, le costó imponerse a San Jorge en el Minella, empató 1 a 1 y ahí empezó a dejar gran parte de su ilusión. Encima, llega con bajas sensibles como las de Diego Herner, Fernando Ponce y Omar Zalazar, que resienten no sólo el equipo titular, sino también las posibilidades de variantes en el banco.

Pero no hay margen de error, el plantel lo sabe y no quiere poner la cabeza en la Reválida, sino que sueña con una última jornada en el Minella que lo pueda depositar en un desempate que sería para el infarto. Para eso, debe ganar y que antes San Jorge dé cuenta de Estudiantes en Tucumán, cosa que no sería descabellada dentro de un trámite normal y un arbitraje imparcial, materia pendiente en lo que va del Pentagonal.

Claro que Sarmiento no será un rival sencillo ni mucho menos. Uno de los grandes candidatos antes de arrancar el torneo, lidera esta fase junto a los cordobeses pero han ganado sus dos encuentros sin dejar dudas ni fallos tendenciosos. Como si fuera poco, se producirá el regreso de su goleador Luis Silba tras una lesión y será una pieza clave en el ataque del equipo de Váldez: la duda radica en si saldá Cañete o Bulgarelli, figura en el triunfo sobre Defensores de Belgrano.