MDQ 06 comienza la defensa del título

El Torneo Oficial Masculino comenzará este domingo en un nuevo formato y con la particularidad de tener once jugadores en campo para cada equipo y no en modalidad Seven como se disputó el año pasado. Allí, el campeón MDQ 06 hará su presentación enfrentando a Once Unidos.

Este campeonato tendrá una zona única integrada por 8 equipos con localías que serán respetadas a lo largo del certamen. Será una primera fase clasificatoria todos contra todos a dos vueltas para que luego, de acuerdo a la clasificación final, se reordenen para cuartos de final avanzando a partir de allí en eliminación directa.

La localía de MDQ 06 Hockey Club estará en el Sintético Panamericano donde justamente debutarán el próximo domingo a las 14.30 enfrentándose con Once Unidos y comenzando la defensa del título que supo obtener durante la temporada anterior.

Si bien, de acuerdo a las distintas fechas programadas, irán cambiando los nombres de algunos de los protagonistas, ya se armó un plantel importante para esta competencia que tiene nombres de mucha historia con esta camiseta y que, en algunos casos, se han preparado específicamente para esta competencia.

El plantel que presentará MDQ 06 Hockey Club estará compuesto por Walter Vázquez, Carlos Domecq, David Ardusso, Pablo Pagnussat (capitán), Franco Pezzelato, Diego Grill, Matías Latcherre, Matías Sánchez, Marcelo Ceratto, Pablo Basualdo, Alejandro Basualdo, Nicolás Capurro, Mario Fernández, Lautaro Rodríguez, Santiago Whelan, Julián Varuzza, Lucas Torres y Juan Manuel Vena.

Será otro paso importante para un club que sigue creciendo y se ha transformado en la referencia ineludible del hockey masculino de Mar del Plata por el trabajo desempeñado durante más de una década en pos del crecimiento y desarrollo de la actividad en la ciudad.