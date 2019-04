Alvarado piensa en Estudiantes con algunas altas y algunas bajas

Cuando todo hacía pensar que el tiempo entre el último partido en Viedma y el debut ante Estudiantes de Río Cuarto en el Pentagonal le iba a permitir a Alvarado recuperar todos los jugadores para afrontar la parte más importante del Federal A, no fue así. Porque Mauricio Giganti confirmó tres bajas para viajar a Córdoba en busca de un buen resultado ante el máximo candidato a quedarse con el primer ascenso y que viene de ganar como visitante en un polémico encuentro en Villa Ramallo. Germán Mendoza, Tomás Mantia y Emanuel Urquiza, no formarán parte de la delegación.

Si bien habrá que esperar hasta el viernes para conocer quiénes son los 18 jugadores que se subirán al micro que partirá ese día por la noche, el entrenador ya sabe que hay tres futbolistas con los que no podrá contar. Germán Mendoza, Tomás Mantia y Emanuel Urquiza se quedarán en Mar del Plata trabajando y esperando poder estar a disposición en la segunda fecha ante San Jorge de Tucumán. El exColegiales no se terminó de recuperar del todo del desgarro que sufrió ante Unión de Sunchales, el talentoso zurdo va de a poco tras estar fuera de las canchas dos meses, mientras que el capitán padeció una inflamación en la rodilla la semana pasada y no pudo entrenar a la par del grupo.

Las buenas noticias radican en otros futbolistas que habían trabajado de manera diferenciada hasta el pasado viernes. Diego Herner, Francisco Molina y Omar Zalazar, que no participaron del amistoso ante Nación, practicaron con normalidad durante toda la semana y serán una opción para el entrenador. De esta forma, las dudas radican en el fondo, donde tendrá que elegir entre Matías Caro o Martín Quiles para el lateral derecho y el marplatense o Fernando Roy Márquez acompañando a Herner en la zaga. El de Miramar también tiene posibilidades de estar desde el arranque en el carril izquierdo y el "9" se dirimirá entre Zalazar y López.

Alvarado realizará el último entrenamiento el vierne por la mañana en la Villa Deportiva de la ruta 88 y allí el entrenador definirá los integrantes de la delegación que viajará a Córdoba para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto el domingo a las 16.30 con el arbitraje de Lucas Novelli Sanz, de Tandil.