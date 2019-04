Álvarez: "Es una pena haber estado tan cerca de la clasificación a la Copa"

Gustavo Álvarez, entrenador de Aldosivi, brindó la habitual conferencia de prensa donde dejó varios conceptos. Su tranquilidad y paciencia para explayar sus idea siempre resulta enriquecedor. El DT del elenco marplatense lamentó no haber podido clasificar a la Copa Sudamericana, fue autocrítico sobre lo que faltó respecto al rendimiento, y valoró la campaña realizada. Estas fueron sus palabras:

Disconforme. "No me voy conforme porque necesitábamos ganar para conseguir el objetivo. Sí con el rendimiento y esfuerzo del equipo, pero no fue una noche ideal aspirábamos a conseguir los tres puntos que nos permitían clasificar a una Copa. Sería caer en conformismo".

Pena. "Cuando terminamos el torneo anterior nos reunimos y hablamos a partir de un eje que era el consenso entre la Comisión Directiva, la Dirección de fútbol y cuerpo técnico. Cada jugador que fue alta o baja fue analizado, cada jugador contratado fue fundamentado. Y como dije, trabajar con jugadores de jerarquía es mucho más fácil en el día. Y por tratarse de este plantel con muy buen funcionamiento, es una pena que nos hayamos quedado en la orilla de la clasificación".

El saludo entre Álvarez y Alfaro (foto: Diego Berrutti).

Futuro. "Hay que ser muy cuidadosos con los objetivos porque sino sos esclavo de tus palabras. Lo que tenemos que hacer es mantener una base, reforzar donde creemos hace falta, reemplazar lo que no se pueda retener -que espero no sea mucho- y a partir de ahí crecer como equipo. (...) Para la temporada que viene aspiramos a mejorar el rendimiento, un equipo que juegue mejor y al final contar los puntos y ver para qué estamos".

Mantener la base. "Un plantel que se renovó en forma masiva respecto al anterior, poco tiempo de trabajo para consolidar una idea. Si ustedes revisan a los equipos que están arriba, tienen una continuidad de entrenadores y jugadores. Entonces eso permite, si podemos mantener la base, no arrancar como en junio pasado sino escalones más arriba. Con jugadores que ya te conocen, una forma de entrenar y jugar, cosas vividas juntos, se hace todo mucho más sencillo."

La profundidad, en deuda. "En diciembre dije que teníamos rasgos de solidez, orden e intensidad. Que había que agregarle juego y profundidad. Digo que se agregó juego, y la profundidad no fue proporcional a todos los aspectos que fueron muy buenos. Fue el aspecto que carecimos un poco más, y como entrenador me hago responsable".

Entrega personal. "Me deja la tranquilidad de haber entregado el máximo esfuerzo. Después a veces alcanza y otras no. No soy amigo de las comparaciones. Vine a trabajar, entregar lo mejor de mí, porque creo que es el único camino para llegar al éxito. Después el éxito se puede conseguir o no, pero queda la tranquilidad de haberlo entregado todo".