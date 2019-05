MDQ 06 debuta como local en el Torneo Metropolitano "B"

El próximo domingo MDQ 06 Hockey Club hará su debut como local en el Torneo Metropolitano “B” recibiendo, por la quinta fecha del certamen a Racing Club en el Sintético Panamericano. El encuentro comenzará a las 14.

Después de un nuevo fin de semana sin actividad, tres fechas como visitante y una donde quedó libre, el equipo de Lucas Piersanti hará su estreno en Mar del Plata para la presente temporada.

El entrenador podrá contar con plantel completo teniendo en cuenta que tendrá a Santiago Puglisi que se perdió la última fecha por una contractura, además de que volverán Joaquín Ruiz que tenía una molestia en la rodilla y Mario Fernández que también se había ausentado en la última presentación.

Otro de los jugadores que podrá volver es Bautista Rondi que fue operado hace un mes y se reincorporó a los entrenamientos. De esta manera, tendrá varias opciones tanto para el equipo de Primera División como para la Intermedia que jugará desde las 12.30.

La jornada se completará temprano en la mañana con la participación de las Octavas y Novenas jugando desde las 11 de la mañana.

También por el Torneo local

El domingo será completo para MDQ 06 Hockey Club porque luego del partido por el Metropolitano, desde las 15.30 el plantel que defiende el título de campeón en el Torneo Oficial, jugará su tercera presentación de la temporada.

Será recibiendo al CET Pinamar y, en caso de lograr la victoria, se subirá a la cima de la tabla de posiciones ya que está en la segunda colocación con 6 unidades luego de dos partidos disputados y el rival de turno es el líder con 9 en tres cotejos.

FECHA 5 – Torneo Metropolitano “B”

SITAS vs. Ducilo “B”

MDQ 06 HC vs. Racing Club

Santa Bárbara “B” vs. Luján

BACS vs. San Fernando “B”

SAG (Lomas de Zamora) vs. EFI Lobos

Libre: Campana