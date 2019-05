Por mes, la Justicia marplatense recibe 50 denuncias por venta de droga

Alrededor de medio centenar de denuncias de ciudadanos recibe por mes la Justicia de Mar del Plata por lugares en los que se sospecha de la presencia de actividad ligada con el comercio de la droga.

El número lo reveló a 0223 el fiscal especializado en la temática de estupefacientes, Leandro Favaro, quien destacó el aporte diario de la ciudadanía para lograr un incremento de las investigaciones que buscan frenar el avance del narcomenudeo.

"La denuncia ciudadana modificó sustancialmente la información que ingresa a la fiscalia. Antes, el 90 por ciento de la información que recibíamos era de las fuerzas policiales y ahora es al revés: a partir del caudal que nos llega, nosotros estamos proveyendo de mucha más información a la policía para atacar deliverys y puntos de venta", resaltó.

El funcionario judicial estimó que por mes "se deben recibir 50 denuncias ciudadanas" aunque remarcó que este no es el único canal de recepción de información. "Tenemos el 911 y todo el aporte que hacen los efectivos de Drogas Ilícitas, que acercan datos mucho más complejos", afirmó.

Favaro recordó que cualquier persona interesada en denunciar esta actividad ilícita puede hacerlo en la oficina de la fiscalía, que está en el segundo piso del palacio tribunalicio de Brown y Tucumán. "No requerimos ningún dato personal para no comprometerla; no es una denuncia en términos formales sino que sólo se anoticia de lo que podría suceder", aclaró.

El agente recordó que hace aproximadamente seis meses se sumó Gastón De Marco al cuerpo investigativo, que también está compuesto por Daniela Ledesma. "Ellos dos se dedican específicamente al narcomenudeo y yo trato de focalizar en causas más complejas que involucran comercios organizados", detalló.

La nueva dinámica de trabajo permitió, según Favaro, que haya investigaciones "mucho más breves" de un mes o dos semanas para desbaratar kioscos de droga y así se logró también un "enorme" aumento de los allanamientos que realiza la policía. "Desde septiembre al 1 de marzo de 2019 se allanaron 96 domicilios, que es casi el doble de lo que se allanó en todo el 2016, que ya había sido un año exitoso respecto del 2015", graficó.