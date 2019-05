Alvarado se quiere traer algo de Viedma

Alvarado: Matías Degrá; Martín Quiles o Emanuel Urquiza, Germán Mendoza, Diego Herner y Fernando Ponce; Roberto Bochi y Cristian Canuhé o Darío Stefanatto; Julián Bonetto, Rodrigo Depetris o Canuhé y Gaspar Gentile; Emiliano López o Depetris. DT: Mauricio Giganti.

Sol de Mayo (Viedma): Leonardo Torres; Gastón García, Lautaro Brienzo,Lucas Malacarne y Matías Olivera; Alberto Reyes, Kevin Hueche, Iván Caravaca y Leonel Torres; Fernando Valdebenito y Diego Galván. DT: Adán Valdebenito.

Árbitro: Sebastián Mastrángelo (Rosario).

Estadio: Albiceleste.

Hora: 15.30

Resto de la Reválida

15.30 Gimnasia (CdU) vs. Defensores de Belgrano (VR)

16hs. Deportivo Madryn vs. Sarmiento (Resistencia)

16hs. Desamparados (SJ) vs. San Jorge (Tucumán)