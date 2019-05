Quilmes empieza al camino de la salvación

Con la presión de jugar para no descender de ambos lados, por la historia y los títulos de Atenas, por la gente y la trayectoria de Quilmes, el playoffs de Permanencia de la Liga Nacional no es un choque más, lo dirimen dos clubes importantes de la competencia y, por eso, genera una expectativa extra. Desde las 20, en el "Carlos Cerutti" de Córdoba, se empezará a conocer el futuro de estos equipos en una serie que estará cargada de dramatismo y que será al mejor de cinco partidos.

Por pasado, uno pensaría que Quilmes está más preparado para este tipo de situaciones, porque le tocó en anteriores ediciones pelear la zona baja, ha sufrido tres descensos y siempre resurgió para volver a la máxima categoría. Del otro lado, está el más ganador de la historia, Atenas, que formó parte de las 35 temporadas de Liga Nacional, gano nueve títulos y es la primera vez que se encuentra ta comprometido con la permanencia.

Pero la historia e incluso lo que pasó en la actual edición, quedó en el pasado. No hay otros equipos, no hay calculadora, son ellos dos, mano a mano y el objetivo son los tres triunfos que garanticen la continuidad. Obviamente no será fácil, a los dos les ha costado mucho ganar en la temporada, fueron irregulares y eso hace que no haya un claro favorito. Sin dudas, la ventaja la tiene el "griego" por tener la localía, algo que en este tipo de instancias suele jugar a un papel importante.

En la previa, hay poco para analizar. Atenas llegó a esta situación en alza, mostrando un mejor rendimiento en las últimas fechas pese a la ausencia de Walter Hermmann que debió bajarse de la temporada por un problema cardíaco. Además, podría contar con Maxi Stanic, tras estar afuera durante 10 juegos por una lesión. La reacción anímica de Quilmes será clave, porque tuvo la chance de salvarse en el último partido ante Peñarol y no pudo, cayó, y fue un baldazo de agua fría para un plantel que lo vivió casi como el propio descenso. Casi una semana después, empiezan una serie de finales con la misma tensión (o más) que aquel clásico del domingo en el Poli.