Conocé a Xavi, el artista que dibuja con tizas en las veredas del centro

Plaza San Martín y los primeros metros de la peatonal suelen ser el lugar elegido por decenas de artistas de Mar del Plata o de otros lugares que vienen a mostrar su arte al gran público que transita la zona, sobre todo en temporada. Así fue como llegó Javier Larrea a la ciudad: “Buscaba playa, mar, pero me terminé quedando”, afirmó el joven.

Javier, quien firma sus obras como Xavi, llegó a mitad de temporada desde el barrio Congreso de Buenos Aires y hasta ahora nunca se había animado a dibujar aquí debido a la presencia de otros artistas y dibujantes. “Lo veía como que era uno más, pero cuando terminó la temporada arranqué y no pensé que me iba a ir bien. Ahora no me puedo quejar”, dice e una charla con 0223.

“Tal vez sea porque es un arte no muy visto acá”, continúa el artista, quien detalla que “en Buenos Aires lo hice por bastante tiempo, es una corriente que viene de Europa y que acá lo absorbimos y le dimos una impronta propia”. Lo particular del estilo es que es un arte efímero, que dura sólo un tiempo: tiza carbón y nada más. Si viene una lluvia lo lava y el paso de la gente, también.

"Está bueno porque cuando hay pocos espacios, si cae una lluvia te deja el lienzo como para volver a dibujar. Si lo hiciera con pintura no sería igual, no tendría la misma gracia. Es algo diferente y a la gente le llama la atención”, dice.

El joven dibujante, que por el momento alquila una habitación en un hotel, comenta que está buscando empleo “pero generalmente me termina saliendo trabajo de esto". "Sale una changa para algún interesado y ahí sí que lo podemos hacer con pintura o con tiza, como quieran. Cuadros, cartelería, pizarrones, lo que sea”, cuenta.

Xavi estudió dibujo técnico y aclara “que nada tiene que ver con esto pero me sirve mucho por las dimensiones o para extrapolar un dibujo a un mural, pero pintura o dibujo artístico, nunca". El artista que hace coincidir en una vereda a Pappo con Marilyn Monroe y al Indio Solari con Gustavo Cerati.

“Me recibieron muy bien, la gente lo aprecia”, señala el artista que en Caba trabajó en las tradicionales calles Florida, Lavalle, y Corrientes, entre otras. “Acá es mucho más tranquilo todo, otro ritmo de vida. Allá te pasan por encima, en cambio la gente de acá siempre tiene un minuto para ver esto que hago”, concluyó el joven.