“Te voy a prender fuego la casa y te voy a matar”

No le importó la denuncia previa y no le interesó la orden de restricción de acercamiento dispuesta por la Justicia y que está vigente hasta mediados de junio. Llegó a lo de su ex pareja en el barrio Juramento y más allá de que la mujer estaba con sus dos hijos amenazó con prenderle fuego la vivienda, la corrió hasta el lugar donde buscó refugio y fue detenido por personal policial que arribó tras el llamado de un vecino al 911.

Minutos después de las once de la noche del miércoles el hombre de 36 años llegó al inmueble ubicado en Lanzilotta casi Güiraldes y tras ingresar por la fuerza al patio delantero amenazó de muerte a la ex pareja que estaba acompañada por los hijos de 8 y 12 años. “Cuando el agresor amenazó con prender fuego la casa, la mujer salió corriendo con los menores y fue a buscar refugio a la casa de su ex suegra ubicada en inmediaciones del lugar”, confirmaron fuentes oficiales a 0223.

El hombre –sobre quien pesaba una orden de restricción de acercamiento hasta el próximo 6 de junio- corrió hasta la casa de su madre en Güiraldes casi Juramento, rompió el alambrado perimetral y volvió a amenazar a la ex pareja hasta que fue finalmente reducido por personal del Comando de Patrullas Sur.

Una vez realizadas las actuaciones correspondientes el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale ordenó la formación de una causa por violación de domicilio y amenazas y el traslado del imputado –cuyos datos personales no trascendieron- a la Unidad Penal 44 de Batán.