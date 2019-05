Snow Travel: a nueve meses del conflicto, damnificados exigen que les devuelvan el dinero

La empresa Snow Travel, una de las más importantes en viajes estudiantiles, anunció en agosto de 2018 su quiebra y dejó sin viaje de egresados a miles de adolescentes de todo el país que soñaban con vivir en Bariloche uno de los momentos más significativos del último año de cursada del secundario. Si bien muchos cursos lograron visitar la emblemática ciudad rionregrina, otros tantos decidieron no hacerlo ante el escándalo generado y ahora, a nueve meses del conflicto, algunos damnificados exigen que les devuelvan el dinero de la cuota cero.

Ni bien se conoció la noticia jóvenes y adultos entraron en crisis al ver que corría peligro el viaje de más de diez mil alumnos. En Mar del Plata cursos enteros de escuelas como Julio Cortázar, Nuestra Señora del Camino o Pompeya fueron perjudicados por la situación, que alcanzó a estudiantes de las promociones 2018, 2019 y 2020. Ante esta situación, intervino la Secretaría de Turismo de la Nación, entidad que garantizó que los jóvenes no se quedarían sin viajar a la ciudad rionegrina como asimismo resarcir económicamente a quienes decidieran no hacerlo.

Comunicado presentado por Snow Travel.

Sin embargo, según pudo constatar 0223, esa medida solo incluyó a los adolescentes que tenían que viajar en 2018, no así para las siguientes promociones. Ante esta situación, a menos de un año del inconveniente que causó grandes dolores de cabezas, los damnificados locales exigen que la cartera de turismo devuelva el dinero de la cuota cero, el seguro que garantiza que el viaje de egresados se concrete sí o sí frente a cualquier inconveniente, "por no fiscalizar como corresponde".

En tal sentido, solicitan que este valor se actualice frente al contexto inflacionario que atraviesa el país. "La última vez que consultamos nos dijeron que todavía se estaban encargando de la promoción 2018. Queremos que nos devuelvan la plata, sobre todo por el daño que le hicieron a los chicos. También pedimos más controles para las empresas", manifestó Mirta, una de las mujeres que encabeza el reclamo.

El sueño de viajar a Bariloche se convirtió en una pesadilla. Alrededor de 120 adolescentes de la ciudad deberían hacerlo en 2019, pero eso no será posible. Por el caso, son señalados como responsables Alejandro Matarazzo y Gastón Linares. En Mar del Plata Justino Delia era el gerente responsable al momento de la quiebra.

Para finalizar, padres, madres y alumnos perjudicados por la firma de viajes estudiantiles no descartan realizar una manifestación en los próximos días para visibilizar su situación y dejar en evidencia el accionar de la cartera de Turismo de la Nación y de Snow Travel. De todas formas, pese al reclamo que encabezan, una fuente cercana al mundo de las empresas estudiantiles informó que "la Secretaría de Turismo no tiene nada que ver". "La estafa es de Snow que no pagó las cuota cero de los cursos que viajaban en 2019 y 2020, por ende no hay tal dinero para devolver".