Choque en Colón y Alsina: “Estamos vivos de casualidad” 

Este viernes por la noche se produjo un violento choque en la esquina de Colón y Alsina cuando un WV Passat, manejado por un joven de 22 años que circulaba corriendo picadas, impactó contra un Gol Country dejando como resultado a sus ocupantes (un adulto y un menor de 9 años) hospitalizados. Horas después de ser dado de alta, Efraín, padre del menor, habló con 0223.

“Estamos vivos de casualidad, por suerte estamos vivos” repite Efraín. “Estaba esperando para cruzar y estacionar con las balizas puestas en el supermercado cuando me pasó el primer auto por milímetros, el Passat no me pudo esquivar, hizo girar un trompo, chocar los otros autos….Por suerte mi hijo iba adelante y tenía el cinturón de seguridad puesto, podría haber sido un desastre” relató el hombre.

Al ser consultado por el estado de salud de ambos, Efraín contó que tanto él como su hijo fueron dados de alta. “Estamos vivos”, repitió y detalló que “Mi hijo está dolorido, acostado con reposo y yo, tengo un golpe en la cabeza. Me tuvieron que dar tres puntos en la frente y me hicieron la reconstrucción del párpado”

"Según pudimos averiguar, el Passat lo estaban probando porque este chico lo tenía hace poco tiempo y la picada la habían organizado por Instagram"

“Venimos de ver las cámaras de seguridad” dijo el hombre y contó que en ellas se puede ver claramente como “el flaco lo primero que hace después del choque es sacarle la patente al auto y salió disparando. La gente enseguida empezó a gritar y lo agarraron. Pero para las tres de la madrugada ya estaba libre”, sostuvo.

En este sentido explicó que este lunes debe presentarse en la Fiscalía para realizar la denuncia y “espero que le saquen el registro de por vida a este chico” y concluyó que “del auto se hará cargo el seguro, son chapas. Por suerte nosotros estamos hablando”.