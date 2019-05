Los escandalosos arbitrajes del ascenso en la mira

No hay caso. Cuando parece que ya no pueden sorprender más y que en algún momento tienen que parar, los árbitros que dirigen en la órbita del Consejo Federal siguen dando que hablar y están en el ojo de la tormenta por jugadas muy claras. Son seres humanos, se pueden equivocar, pero cuando las acciones se repiten, los nombres de los jueces involucrados son siempre los mismos, dejan de convertirse en errores para despertar la sospecha de todo el mundo futbolero. Este fin de semana, Alvarado volvió a sufrir a Lucas Novelli Sanz, en Villa Ramallo no le cobraron un penal a Defensores de Belgrano que lo podría haber dejajo con más chances para la revancha, y en el Regional Amateur, San Martín de Mendoza retiró el equipo por sentirse "robado" ante Peñarol de San Juan.

En el trámite general del partido, Lucas Novelli Sanz manejó bien el juego, se cuidó a la hora de sacar tarjetas y no dejó demasiada tela para cortar. Pero en el segundo tiempo, se hizo el distraido y no sancionó un claro penal para Alvarado que pudo haber cambiado la historia y le daba la posibilidad al equipo de Mauricio Giganti de volver a Mar del Plata con una victoria que lo acercaba aún más a la final de la Reválida. El agarrón de Matías Llanquetrú sobre Rodrigo Depetris, cuando "Roli" se aprestaba a definir libre por el segundo palo, es demasiado evidente e impidió que el delantero pudiera alcanzar la pelota y marcar el 1 a 0. El banco del "torito" explotó, los jugadores protestaron dentro del campo de juego, pero el tandilense cobró saque de arco para el dueño de casa.

Mucho más alevoso fue el penal que no le dio Sebastián Ranciglio a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en la ida de la otra semifinal de la Reválida ante San Jorge de Tucumán. Los dirigidos por Víctor Godoy ganaban 2 a 0 y Maximiliano Núñez fue a pelear una pelota con el goleador Franco Olego, que le ganó la posición y el lateral le dio un manotazo para sacarla hacia el costado. El árbitro de Casilda, que había tenido una buena actuación, "no lo vio" y le quitó la posibilidad al local de un descuento que lo hubiera dejado mejor parado de cara a la revancha en Tucucmán. Sin embargo, antes del cierre Peralta marcó el tercero y casi que selló la serie.

Bueno, casi imperceptible el penal que no le cobraron a Defensores (VR) contra San Jorge (T) en el Federal... pic.twitter.com/v9m3mJruPB — Pablo Brunetto (@pablobrunetto) May 26, 2019

En el Regional Amateur no se quedaron atrás

La frase del arquero de Peñarol de Chimbas en la semana, asegurando que "el árbitro para la vuelta está arreglado, lo vamos a acostar", despertó sospechas en San Martín de Mendoza que había ganado 1 a 0 en la ida. Más allá de la desmentida de Carlos Biasotti, el clima quedó enrarecido y el árbitro Juan Carlos Bazán hizo su parte. Porque el hombre de Catamarca no cobró una clara infracción sobre el arquero mendocino en la previa del primer gol y, a instancias del juez de línea, obvió un offside de no menos de dos metros de Pereira que marcó el 2 a 0 que daba vuelta la serie. Ahí, el partido se calentó del todo, y en el complemento luego del tercer tanto (lícito) y algunos encontronazos entre los dos planteles, San Martín decidió retirarse del campo de juego en señal de protesta y los sanjuaninos jugarán la final por el ascenso ante Independiente de Chivilcoy, que tampoco había terminado su partido semifinal de ida la semana pasada ante El Linqueño, por una agresión al árbitro por parte de la parcialidad de Lincoln por un arbitraje que estaba dejando mucho que desear.

#RegionalAmateur #PeñarolSJ 2-0 #SanMartinMza

Los dos goles de Pereira. Se puede observar que en el primer gol hay un impedimento del delantero hacia el arquero para agarrar la pelota. En el segundo el 9 está adelantado. pic.twitter.com/md2NkGMUgc — Argentina F.C. (@ArgentinaFCOK) May 26, 2019

En definitiva, semana tras semana el fútbol argentino nos obliga a hablar más de esto que de fútbol. Los árbitros están en el ojo de la tormenta desde la Primera División a los torneos de todas las categorías del ascenso. Y en la AFA y el Consejo Federal, se sigue a rajatabla el lema de Julio Humberto Grondona: Todo pasa.