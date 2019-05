Quilmes no pudo dar otro batacazo

Quilmes no pudo tener el control ante Olímpico que se impuso con autoridad. (Foto: Prensa Olímpico)

Seguramente si antes de salir de Mar del Plata se le preguntaba a Bianchelli cuál era el partido más "ganable" en Santiago del Estero, hubiera dicho que los dos eran de gran dificultad, pero si tenía que elegir uno de los dos, sería Ciclista Olímpico de La Banda. Sin embargo, tras el triunfo sobre Quimsa, y con ese envión, Quilmes quería dar otro golpe que le permita alcanzar la línea de Peñarol y Argentino de Junín, pero no fue posible, cayó sin atenuantes por 88 a 57 y buscará ese objetivo en la continuidad de la gira en Córdoba.

El arranque del partido despertó una ilusión "cervecera" que se fue apagando con el correr de los minutos. El 11-2 cuando apenas llegaba a la mitad del primer segmento, hacía imaginar una noche soñada para Quilmes que quería continuar con lo bueno que hizo ante Quimsa. Pero nada de eso pasó, porque el Ciclista Olímpico se acomodó, cambió la idea de juego, dejó de apostar al perímetro y metió la pelota en la pintura para empezar a achicar la diferencia y llegar al descanso corto abajo por la mínima: 16-17. Esa mejora tuvo continuidad en el segundo parcial, la visita se quedó sin gol (9 en el cuarto) y el local golpeó con diferentes armas y nombres, para empezara a escaparse en el marcador e ir al vestuario con una luz de 13 puntos: 39-26.

El intento de reacción al regreso, no se pudo sostener en el tiempo. Quilmes intentó achicar la distancia, pero no tuvo claridad en la elaboración, acumuló muchas pérdidas y se fue yendo del juego, sin poder correr ni aprovechar los tiros abiertos. El 64-45 con el que llegaron al último descanso, ya no tenía vuelta atrás. Bianchelli, movió el banco, hizo mucha rotación para darle descanso a sus figuras de cara a los dos choques que se vienen en Córdoba (Instituto y una "final" con Atenas), y el cuarto estuvo demás, para terminar con un categórico 88 a 57 para el equipo bandeño, que ya está en los playoffs.