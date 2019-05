Alvarado consiguió el objetivo y ya conoce su rival para la Reválida

Lo más importante era ganar y tener ventaja deportiva la mayor cantidad de series posibles en los playoffs. Y eso es lo que hizo Alvarado, que no brilló ni mucho menos, pero consiguió lo que quería, le ganó por 1 a 0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el Minella y quedó tercero en el Pentagonal Final que ganó Estudiantes de Río Cuarto, el primer ascendido a la B Nacional. El rival en la primera instancia de Reválida será Sol de Mayo de Viedma, primero en Río Negro y la revancha en el Minella.

Se notó mucho que los dos jugaban por nada, que pusieron equipos con mayoría de suplentes y que la cabeza estaba más puesta en la Reválida que en este último partido del Pentagonal. Entonces, el encuentro no tuvo intensidad, no tuvo ritmo, aburrió a todos en esos 45' iniciales. Y eso que el arranque prometió otra cosa, porque al minuto nomás se equivocó Stefanatto, la robó Olego que probó de afuera y tapó bien Degrá. En la contra, se juntaron los tres de atrás del "9", Gentile intentó abrir el pie para meter al segundo palo pero no agarró la comba y fue a las manos de Olivera.

Sin embargo, fue todo lo interesante de esos minutos iniciales. Se alternaban el dominio de la pelota, abundaban las impresiciones y escaseaban las situaciones de gol. Por lo que fue la etapa, hay que contar una "peinada" de Lucero en el primer palo que nadie pudo conectar por atrás y un disparo de Gentile que se desvió y se perdió cerca. La más clara fue la única buena jugada elaborada, cuando pivoteó Emiliano López para Lucero, el neuquino controló y filtró el pase para el "Colo" que, mal pisado, metió el puntazo de derecha que se fue cerca. Del otro lado, Degrá fue casi un espectador, apenas se tuvo que rescotar para controlar un remate débil de de González.

El complemento comenzó de la misma manera, pero Alvarado se dio cuenta que no era lo mismo ganar o empatar pensando en futuro y salió un poco más agresivo. A los 4', Gentile recuperó en la medialuna, tocó para Lucero que giró y metió un remate bárbaro que chocó con una mejor reacción Olivera que cacheteó al córner. Enseguida, desbordó el neuquino y sacó el centro para la volea de López que no pudo pasar el cruce de Mignaco. De todas maneras, tuvo la revancha en la siguiente, Canuhé recibió ingresando al área por derecha y tocó con categoría al medio para el toque del "9" que se sacó la bronca y la "mufa" tirándose y empujando para poner el 1 a 0.

Si bien Defensores metió gente en ofensiva, no podía inquietar a Degrá y daba la sensación que en cualquiermomento, cuando acelerara, el local podía liquidarlo. Pero el trámite se volvió a trabar y se puso nuevamente aburrido, ya no hubo situaciones, los cambios no modificaron nada y el final fue con la gente pidiendo que "el domingo cueste lo que cueste hay que ganar". La cabeza está en la Reválida, por ahí, el "torito" intentará llegar a la tan deseada B Nacional.