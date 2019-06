¿Qué dejó la noche de los Martín Fierro 2019?

Peterson, gran ganadora de la noche, no lo dudó y apeló al característico pañuelo verde.

Entre deslumbrantes looks en la alfombra roja, los reclamos por las personalidades olvidadas durante el in memoriam, así como la polémica por los discursos de los ganadores, esperados reencuentros y las repercusiones en redes sociales, los premios más importantes de la televisión argentina se establecieron nuevamente como uno de los eventos más relevantes y picantes del año.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Lizy Tagliani conmovió a todo el auditorio, tras ganar el premio por Mejor Labor Humorística, al pronunciar un inspirador discurso en el que hizo referencia a su infancia y el trayecto realizado hasta su gran presente laboral.

En el mismo, la humorista recordó que “cuando tenía 7 años caminaba 3 cuadras para agarrar un balde de agua de una bomba” y en esa línea agregó: “No somos brutos, necesitamos posibilidades”. De inmediato, concluyó: “Ahora, cuando veo tratar a los pobres como si fuéramos personas que ni siquiera sabemos pensar, les cuento a todos que sabemos y conocemos mucho más de lo que todos creen. Lo único que nos falta, o lo que me faltó en ese momento, fueron recursos”.

Por otra parte, otro de los momentos más comentados de la noche fue el in memorial que se realiza cada año para recordar a miembros del medio conductores, actores, periodistas, directores y cantantes, entre otros) que fallecieron durante el último año. Sin embargo, en esta ocasión la organización del evento fue duramente cuestionada por un problema de edición que causó la falta de mención a 17 personalidades del ambiente, como Julio Blanck, Guillermo Bredeston y Reneé Roxana Darín.

Aborto legal

También se vivieron periodos de tensión durante toda la gala debido a los discursos pronunciados, principalmente aquellos en apoyo a la despenalización del aborto, por el recibimiento de los premios por parte de los ganadores de las ternas.

Uno de ellos fue el de Carla Peterson, ganadora de Mejor Actriz Protagonista, que mientras desplegaba un pañuelo verde manifestó: “A mí no me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo, pero es una realidad. Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo”, manifestó.

Instantáneamente llovieron tuits de personas que se oponen a la medida, así como también críticas en programas televisivos por parte de Amalia Granata y Nicole Neumann.

Repercusiones

Una vez finalizada la ceremonia, sobre la 1 de la madrugada de este lunes, las repercusiones del evento continuaron, incluso en redes sociales.

Se culpó a la organización de los Martin Fierro 2019 de planear mal la distribución de los invitados, ya que muchos de ellos tuvieron problemas a la hora de ubicarse en sus mesas por la supuesta presencia de alrededor de 150 infiltrados sin invitación.

Además otro aspecto controversial fue la conducción de Marley, que llamó la atención por su reclamo hacia Aptra por no premiarlo, minutos antes de recibir el galardón por Mejor Conducción Masculina. Su desempeño fue reprochado en el medio y calificado por Adrián Pallares como “muy plomo”.

Sin embargo, no todo fue negativo durante la jornada: el máximo ganador de la noche en cantidad de premios recibidos fue 100 días para enamorarse, que se llevó la estatuilla de oro de este año y la de Mejor Ficción diaria. También sus integrantes ganaron en las respectivas ternas de autor/libretista, Actriz protagonista en tira diaria, Actriz de reparto y, por último, Actor protagonista en tira diaria.