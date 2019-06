Brasil: The Intercepted reveló nuevas conversaciones que complican a Moro

El sitio The Intercept publicó la transcripción de una nueva conversación del exjuez Sergio Moro, mentor de la causa Lava Jato, de la que se desprende una supuesta relación con el magistrado Luis Fux, miembro del Supremo Tribunal Federal.

En una conversación privada Sergio Moro habría dicho que confiaba en el juez del Supremo Luiz Fux, con la frase en inglés "In Fux we trust". Esta revelación de The Intercept se suma a las publicadas el domingo que desataron un escándalo en torno de Moro, cuya renuncia fue pedida por la Orden de Abogados de Brasil.

"Después del caso Moro el Palacio del Planalto actúa para evitar que alcance a Jair Bolsonaro", tituló hoy el diario Estado de San Pablo. Este nuevo reportaje de The Intercept, conocido en la noche del miércoles, se transcribe una comunicación via Telegram entre el entonces juez Moro y el jefe de los fiscales de Lava Jato, Deltan Dallagnol.

En ese diálogo el procurador Dallagnol afirma haber tenido una conversación con el magistrado Fux quien habría prometido dar todo el respaldo luego de que otro miembro de la Corte apercibió a Moro por una escucha telefónica considerada ilegal.

Sergio Moro dejó la carrera judicial el año pasado para asumir al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Ayer el ministro aseguró que las conversaciones fueron obtenidas por un "hacker" y analizó el tema durante una reunión con el presidente y las autoridades de la Policía Federal que abrieron una investigación. Por otra parte la Cámara de Diputados convidó al actual ministro para que brinde sus explicaciones sobre lo ocurrido.