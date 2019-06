El dúo Max & Nim llega a Mar del Plata para tocar en la fiesta Dance With Us

Third Eye Producciones llevará adelante este miércoles en Mar del Plata una nueva fiesta temática denominada Dance With Us.

El evento será este miércoles en el complejo La Normandina y los artistas Max & Nim serán las figuras principales de una noche que contará también con las presentaciones de Belu Clavero, Jano Gil, Leandro Gentile y Juan Covelli.

Las entradas para el evento se pueden adquirir en Roca 1331 o el mismo día en Only.

El dúo Max & Nim es reconocido por la escena local y ha tocado con artistas entre los que se destacan Solomun, Tale of Us, Sasha, Claptone, Kenny Glasgow, Art Department, Lee Burridge, Patrick Topping, Steve Bug, entre otros.

Por su parte, Belu Clavero, que además de ser dj es modelo, presentara su set cargado de sonidos que involucran el deep house, afro house y house orgánico. A pesar de ser muy joven ya ha tocado en los boliches màs importantes del país y realizó giras por Chile, Brasil y Uruguay.