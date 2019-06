Julio Aro, distinguido por el Ejército: “No vivo de la causa Malvinas, vivo por la causa Malvinas”

Horas después de recibir la medalla por los servicios distinguidos al mérito civil en el grado de caballero que otorga el Ejército Argentino, el marplatense Julio Aro charló con el programa ATR de 0223 Radio sobre las sensaciones vividas durante el acto de entrega de la distinción y también de los anhelos respecto al porvenir en torno a la causa Malvinas.

En manos de Macri, la orden de reconocimiento le llegó a Aro por el exitoso e histórico proceso de identificación de los soldados caídos en Malvinas, un proyecto de notable envergadura que le valió, junto al británico Geoffrey Cardoso, la postulación al premio Nobel de la Paz.

"La verdad, que haya sido en el colegio militar, adelante de todos, con el Presidente de la Nación, que me entregaran esta medalla, que es una medalla al mérito, es una distinción de las más importantes que da el Ejército, es muy emocionante y conmovedor" reconoció Aro en primera instancia.

"Pensar que nunca jamás uno buscó ningún tipo de premio, pero las mamás que te acompañan te dicen: no te lo entregaron a vos, se lo entregaron a mi hijo, no te escucho a vos, yo escucho a mi hijo. En ese marco, nuestra cara se transforma en 112 caras distintas y nuestra voz se transforma en 112 voces distintas. Es un reconocimiento al trabajo y sobre todo a la pasión que le pusieron las mamas para acompañar el proyecto" relató este exsoldado que logró lo impensado.

Expectativas superadas y futuros sueños por cumplir

Consultado por el objetivo alcanzado, Aro no duda un instante: "Lo logrado supera las expectativas. No nos olvidemos que empezamos con muchas críticas y un montón de palos en la rueda, un montón de gente que decía que nos pagaban los ingleses y otras cosas espurias. Quedó demostrado que lo único que queríamos era devolverle su nombre a nuestros compañeros. Día a día, lugar que voy, es un reconocimiento, un agradecimiento y una distinción constante", afirmó.

"Ahora vamos por más. Vamos a cumplir otro sueño. Estamos con intención de llevar a una mamá que está sin piernas a la isla en un viaje privado. Buscaremos que la fundación financie un avión privado para llevarla a las islas", contó el referente de la fundación respecto a uno de los próximos planes solidarios.

Apartar la política

Incontable cantidad de veces a Aro le han preguntado por sus posiciones ante los gobiernos de turno y la reafirmación de la soberanía de Malvinas. En los últimos años, con gestiones dispares desde el Ejecutivo nacional en relación al reclamo ante Gran Bretaña, el análisis se renueva. Pero Aro es claro y separa los tantos. "Cuando se está ahogando una persona, un guardavidas no le pregunta quién es, si es de River o de Boca, inglés, francés o alemán. Va a buscar a la persona. Nosotros lo que trabajamos acá es el factor del ser humano, no de ideologías políticas ni nada por el estilo", sentenció.

"A mí me entregó una distinción Macri y también estuve con Cristina Fernández en Nueva York. Esto es una cuestión de Estado. El gobierno que esté, el intendente que esté, el concejal que quiera ayudar, bienvenido sea. Nosotros diremos las cosas como son. Es difícil poder manejarse para no quedar involucrado en ninguna cuestión política. Pero si fulano de tal nos dio algo, lo diremos y eso no implica estar en línea con él. Todo el mundo tiene posibilidad de ayuda y participar. Malvinas trasciende a todos los partidos políticos. Tiene que ser el hilo de unión de todos los argentinos", entendió.

Premio Nobel de la Paz

La postulación para recibir unos de los premios Nobel más valorados no saca del foco a Aro. "La verdad es que la posibilidad de recibir el premio Nobel de la Paz no la quiero ni mirar de reojo. Me parece que es algo tan groso, que uno no se quiere ilusionar y seguimos como siempre para no perder el eje", detalló con sinceridad.

"De eso se encarga la Unmdp, todo el mundo lo menciona, no quiero ni enterarme como son los pasos. Si se tiene que dar, se dará. Gracias a la postulación somos nota en todos lados y eso lo aprovechamos para seguir buscando las familias que faltan. Han aparecido familiares de Italia para dejar una muestra de sangre gracias a esta chance", describió sobre la posibilidad que podría llevar su lucha a la cúspide mundial.