El oficialismo misionero logró una amplia victoria contra el candidato del Pro

El actual vicegobernador Oscar Herrera Ahuad y candidato del Frente Renovador de la Concordia logró un aplastante triunfo ante el candidato de Cambiemos y presidente del Pro Humberto Schiavoni.

Con el 43 por ciento de las meses escrutadas, Herrera Ahuad obtiene el 75,3 por ciento de los votos relegando a Schiavoni al 15,2 en un proceso electoral que tuvo una participación descatacada de casi el 80 por ciento de los habilitados para sufragar.

Gran jornada electoral en #Misiones!! Hemos dado todos una muestra cabal de madurez democrática!! #Misiones se expresó una vez más en las urnas, en paz y concordia. Participación activa y responsable del electorado misionero. — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) June 2, 2019

De esta forma, Herrera Ahuad se encamina a ocupar el lugar que deja el gobernador Hugo Passalaqua en lo que será el quinto mandato consecutivo del Frente Renovador de la Concordia.

El gobernador saliente aseguró que en estas elecciones "está en juego la consolidación de un proyecto misionerista contra otra cosa que no se sabe bien qué es", pero remarcó que "lo que nos jugamos es un esquema provincial". "No queremos grieta, no queremos que eso nos distraiga", afirmó.

"Ha concurrido a sufragar mas del 80% del padrón electoral en unas elecciones que transcurrieron en absoluta normalidad y calma, mas allá de algún hecho de seguridad", informó en rueda de prensa Marcelo Pérez, secretario de Gobierno de Misiones, media hora después del cierre de comicios.