Cómo decorar tu hogar sin gastar una fortuna: Deco por dos mangos

Por Lucía Braun

Julia Vasile es la creadora y administradora de “Deco por dos mangos”, uno de los blogs de decoración más exitosos y recomendados de la Argentina. Con alrededor de 386 mil seguidores en Instagram y 11 mil suscriptores en su cuenta de Youtube, la diseñadora de Mar del Plata comparte diariamente con la gente los secretos de la decoración artesanal, tips y recomendaciones para mejorar la ambientación del hogar y tutoriales sobre cómo desarrollar esta actividad de forma práctica y simple.

“Poder compartir lo que me apasiona y en el camino ayudar a otras personas es muy gratificante. Mucha gente consume decoración pero nadie te dice cómo llevarlo a cabo en una casa real. Por esto mismo se me ocurrió abrir @decopordosmangos”, contó en una charla con 0223

Esta iniciativa no sería posible sin dedicación, creatividad ni talento. Y la marplatense, que actualmente reside en Brasil, lo tiene claro. Fiel defensora del DIY o Do it Yourself (es decir, hazlo tú mismo), Julia se presenta en su blog como “diseñadora, publicista e incansable buscadora de la belleza y la creatividad”. Como parte de Deco por dos Mangos, no sólo se dedica a aconsejar a las personas por medio de las redes sociales, sino que también brinda servicios de consultoría online personalizada y cursos online.



Creció y se formó profesionalmente en Mar del Plata. Trabajó en diversas agencias de publicidad de la ciudad, aunque más tarde decidió abocarse a otros ámbitos. “Primero estudié Publicidad y Relaciones públicas. E hice cursos de diseño gráfico. Amaba la creatividad y el diseño pero también me tiraba mucho la parte de comunicación. Por eso empecé por la publicidad y luego me fui volcando al diseño”, detalló.



Bajo la premisa Elige un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida, Julia descubrió que podía convertir su pasión en una profesión estable. De esta manera, encontró en las nuevas tecnologías el espacio para canalizar y compartir aquello que la apasiona e interactuar con miles de personas que buscan tener una experiencia más personal al diseñar sus casas.



Sin embargo, la idea inicial de la diseñadora gráfica no fue la creación de un blog de decoración. Esto surgió luego de una experiencia similar. Todo comenzó cuando decidió fomentar su espíritu emprendedor y buscó iniciar un proyecto que fusionara las carreras en las que se formó y encontrar el equilibrio entre las cosas que la apasionaban. El primero de ellos, nacido de forma natural a raíz de su situación personal, fue Cosa de Mamis.



-¿Cómo surgió Cosa de Mamis y en qué constaba?



-Era un blog de humor sobre la maternidad; en ese momento tenía dos bebés y había hecho una pausa en mi trabajo. Sentía que el blog me ayudaba, en algún punto, a seguir conectando con lo que me gustaba como el diseño, la creatividad, la redacción y la fotografía.



Iniciado en 2015, constituyó el lugar donde Julia solía compartir aspectos curiosos de la maternidad e interactuar con otras madres y aquellas que se preparaban para serlo. “Era un espacio sanador y nos encontramos con que no estábamos solas”, resumió. Allí pudo comenzar a mostrar su impronta en lo que refiere a la creatividad, abordándola desde un vértice innovador para ese momento, a través de la creación de contenido adaptado al lenguaje de las redes sociales.



Sin embargo, con el paso del tiempo la marplatense percibió que tenía más que ofrecerles a sus seguidores y decidió apostar a la decoración. Así nació Deco por Dos Mangos, su nuevo blog sobre tips de decoración, surgido en base al hashtag que utilizaba para compartir tutoriales sobre manualidades, que decidió administrarlo de manera conjunta con Cosa de Mamis.



-¿Por qué elegiste dejar atrás Cosas de Mamis y dedicarte por completo a la decoración?



-Hace un año sentí que era una etapa cumplida. Hacía algunos años me estaba abocando a estudiar más sobre diseño de interiores. Sentí que era un nicho sin explotar. Mucha gente consume decoración pero nadie te dice cómo llevarlo a cabo en una casa real.



Si bien señaló que en los inicios la decoración para ella era un “simple hobbie”, la decoradora contó que siempre tuvo cierta tendencia a desarrollar esa actividad: “Creo que toda mi vida diseñé y decoré, aunque no lo tenía tan en claro. Pero amaba pensar y hacer yo misma los arreglos en casa”. Fue entonces cuando tuvo que tomar su decisión y comenzó a hacer de su pasatiempo preferido un oficio.



-¿Cómo surgió Deco por Dos Mangos?



-Sinceramente no planee nada en detalle. Un día abrí la cuenta y comencé a dar tips de deco y mostrar cómo decoraba yo misma y realizaba las cosas. El crecimiento fue muy orgánico, la gente etiquetaba a amigos y familiares cuando publicaba un tutorial y así fue creciendo constantemente.



-¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces?



-Poder ayudar a las personas a vivir mejor. En ambientes en los que les agrade estar y llegar después de un día de trabajo. Veo cómo llegan fotos de los cambios que hacen en sus casas y me sorprenden rotundamente. Somos capaces de mucho, pero creo que algunos lo están descubriendo ahora. Al publicar los cambios que los seguidores hacen, damos también convicción a los que aún no empezaron que pueden ellos mismos mejorar sus casas.



-¿Cuánto tiempo le dedicás a la página y cómo te organizás para mantenerla actualizada?



-Me dedico full time, cuando mis hijos van al colegio trato de trabajar súper enfocada en el blog y cuando llegan en casa intento desconectar hasta el día siguiente. Soy muy organizada con el contenido, trato de tener 10 días de posteos ya programados y en el medio surgen otros que voy publicando espontáneamente.



-¿Por qué pensás que la página tiene tanto éxito, diferenciándola de otras similares?



-Creo que es un paradigma que había que romper. Todos teníamos acceso a fotos de casas divinas y decoradas perfectamente pero faltaba el cómo hacerlo. Poder enseñar técnicas de decoración pero bajadas a la realidad fue una gran novedad. Todos queremos vivir en un lugar mejor pero teníamos que saber que es posible y que hay muchos recursos que se pueden aplicar sin gastar una fortuna.



Renovar cualquier ambiente con bajo presupuesto no es una misión imposible de concretar, tal como se propuso demostrarlo Julia al mostrar las distintas acciones que se pueden llevar a cabo para ahorrar lo máximo posible y lograr un resultado atractivo estéticamente. Según la diseñadora, aunque “las cocinas y los baños siempre suelen ser los más costosos”, actualmente hay considerables alternativas para decorar la totalidad del hogar sin realizar excesivos gastos.



Julia revela algunos tips para economizar: el piso vinílico y la pintura para azulejos, que por su practicidad y multiplicidad de usos “pueden cambiar una casa en algunas horas de trabajo y haciéndolo uno mismo”.



-¿Cuáles que son los beneficios de decorar tu casa vos misma, además de ahorrar plata?



-Tenemos muchos. En especial en Argentina muchos heredamos muebles de maderas nobles, que si los recuperamos pueden volver a una nueva vida y quedan asombrosos. El costo es un factor indiscutible, cuando realizás vos mismo las cosas te ahorrás la mano de obra. Además ganas un bonus extra que es el sentimiento increíble de hacer las cosas uno mismo.



Sin embargo, a la hora de realizar esta tarea, hay algunos puntos esenciales a tener en cuenta para comenzar: “Siempre aconsejo comenzar con la distribución de los muebles, acomodar las cosas y pensar en maximizar las funciones del espacio. Son las claves para arrancar. Luego darle una mano de pintura a lo que está deteriorado y priorizar el presupuesto en lo que más necesitamos y más vamos a disfrutar”.



-¿Cuáles te parecen los errores más frecuentes que comete la gente al tomar esta iniciativa?



-Creo que el error principal es no tomar la iniciativa (risas). Siempre que te propongas mejorar tus ambientes, los cambios que hagas, pequeños o grandes, te van a sumar mucho en el día a día.



Además de las recomendaciones específicas en cuanto a la renovación de determinados objetos, la marplatense provee en sus redes distintas opciones para alentar a las personas a emprender esta actividad. Mientras que en el blog pueden encontrarse cursos para principiantes, con una “metodología muy simple que pueden aplicar en todos sus ambientes”, hay elementos como láminas y herramientas que son compartidos de forma gratuita en las redes sociales, al alcance de cualquier persona.



De esta manera, la tecnología es un factor fundamental para que la marplatense pudiera desarrollar esta profesión y comunicarse con las personas de su país natal, incluso viviendo a miles de kilómetros tras mudarse a Brasil más de cinco años atrás.



-¿Por qué decidiste irte a vivir a Brasil?



-Me fui a vivir por el trabajo de mi marido. Irte a vivir afuera nunca es fácil, tenés que adaptarte y aprender un idioma, una cultura y estar solos en ese camino. Por suerte éramos jóvenes y en ese momento lo tomamos como una bella aventura que al final se convirtió en el lugar donde formamos nuestra familia.



Allí entonces Julia encontró un lugar donde poder construir su familia y progresar con su carrera laboral sin impedimentos. Explica que en Brasil no hay demasiada diferencia en cuanto al ámbito de la decoración, comparándolo con Argentina, aunque cuenta con distintas oportunidades: “Cada lugar tiene sus ventajas y desventajas. En Brasil hay una industria de muebles a medida muy importante, entonces a la hora de hacer armarios y cocinas podés recurrir a una empresa que lo resuelve. En Argentina, en cambio, esa industria es casi inexistente pero tenés carpinteros y profesionales que trabajan artesanalmente muy bien y con maderas nobles”.



-¿Extrañás Mar del Plata?



-Sí claro, pero tengo la gran ventaja de viajar muy seguido, lo que ayuda a no extrañar tanto. Lo mejor de Mar del Plata claramente son los afectos. Pero también tengo debilidad por la arquitectura de miles de estilos y de cientos de años que aún conservamos y las calles arboladas que son mis preferidas.



Pese a la distancia, Julia encontró la manera de llevarse una parte de su ciudad natal al país vecino. La creadora de Deco por Dos mangos posee además dos casas sobre la playa destinadas al alquiler por parte de turistas, llamadas La Feliz y La Bristol. Como se observa en sus nombres, dijo que su objetivo era “llevarme un poquito de mardel a donde vivo”. “Lo divertido es que los argentinos reconocen rápidamente que en esas cosas van a encontrar con seguridad un anfitrión marplatense”, completó.



Actualmente muestra en sus redes sociales cómo esto la mantiene ocupada la mayor parte del tiempo, tras comenzar con renovaciones en las que contribuye como diseñadora. Es por ello que, por ahora, Julia Vasile no tiene pensado iniciar nuevos proyectos, aunque contó que en un futuro no descarta la posibilidad de seguir creciendo. “Trato de vivir el presente y disfrutar cada paso. Poder compartir lo que me apasiona y en el camino ayudar a otras personas es muy gratificante. Obviamente apunto al crecimiento pero no quiero alejarme de mis objetivos principales, que son la democratización del diseño, compartir gratuitamente contenido y ayudar a otras personas con la decoración de sus hogares”, concluyó.