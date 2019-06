Un natatorio recibió una boleta de gas de $65 mil: "Es impagable"

Se suma a la lista de espacios y comercios de Mar del Plata que enfrentan los fuertes tarifazos en los servicios de luz y gas el natatorio "Aguablanca", que recibió una boleta de gas en el mes de mayo de $65 mil y calculan que la próxima factura se acercará a los $80.000.

"Nos está pasando lo mismo todos los natatorios, clubes y espacios deportivos", denunció en diálogo con 0223 el propietario del lugar, que cuenta con una trayectoria de más de 15 años Raúl Álvarez.

Especializado en rehabilitación de pacientes con problemas de columna y kinesiología, "Aguablanca" se encuentra ubicado en Teodoro Bronzini al 1400. "Acá trabaja mucha gente", sostuvo el hombre y explicó que ante la complicada situación económica se hace cada vez más difícil sostener la actividad.

"Llega un momento que los aumentos ya no se pueden trasladar al usuario, no podes cobrar cuotas siderales porque la gente no viene y generás una rueda que te obliga a terminar cerrando", denunció el comerciante.

Según explicó la especialista en rehabilitación, Dra. Ana Lescano, el espacio es un recurso muy importante para la salud de los marplatenses y su cierre perjudicaría a cientos de personas.