Tres campeones anticipados

El Torneo Apertura organizado por la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires definió anticipadamente a los campeones en tres de las siete categorías: Aldosivi se coronó en Primera A, Racing lo hizo en Primera B (y además consiguió el ascenso), mientras que Urquiza dio la vuelta olímpica en Reserva. Todavía restan definirse los mejores equipos de Sub 18, Sub 15 A y B y Sub 12, categoría que recién en el 2019 se hizo competitiva.

Las "Tiburonas" se afirmaron como el mejor equipo desde que se creó la Asociación, en septiembre de 2015, ya que consiguieron su séptimo título en la historia. La campaña incluyó un 3-0 a San José y Urquiza, 5-0 a Cadetes y Kamikazes, 2-1 a Boca, 2-0 a Banfield y 9-0 a Ciudad Persa. En la última fecha se medirá con Alvarado.

El plantel orientado por Marcelo Rodríguez está conformado por Soledad Andrada, Cinthia Reding, Julieta Nilsen, Mariana Morales, Griselda Garro, Nadia Salazar, Macarena Azurmendi, Lorena Cortadi, Dolores Vidal, Anahí Figueroa, Alejandra Willumsen, Jacqueline Martínez, Ximena Ruiz, Mariana Suárez, Soledad Aquino, Georgina Buffa, Rocío Luján, Xoana Massola, Brenda Pereira, Maite Echeverría, Bárbara Calvo, Jacqueline Albarenque y Gabriela Gajardo.

Racing, por su parte, se coronó en la Primera B tras dos años de quedar cerca. Lo hizo con un 5-0 a Sportivo Balcarce, 1-0 a Lanús, 3-1 a Mitre, 2-0 a Kimberley, 2-1 a Cacatúas, 4-0 a Las Toritas, 3-2 a Independiente y 8-0 a Defensores del Sur. Aún le resta jugar frente a Las Leonas del Siciliano.

El plantel lo dirigen Cristian Pérez y Verónica Gauna y está compuesto por Sofía Boquete, Sabrina Morales, Bárbara Moris, Mariana Juárez, Verónica Tumini, Betania Di Pilato, Camila Barahona, Luciana Rodríguez Luzardo, Aimara Serviel, Julieta Venditti, María Villalva, Josefina Ayala, Soledad Maidana, Malena Morales, Laura Lescano, Yaneth Zelarayan, Cintia Lorenzo, Ivana Valentini, Belén Roig, Jimena Díaz, Jaquelina Díaz, *** Porzio.

Urquiza es el mejor equipo de Apertura de Reserva gracias a un 3-0 a Banfield, 0-0 con Aldosivi, 14-0 a Independiente, 8-1 a Racing, 2-0 a Ciudad Persa, 2-1 a Kimberley, 1-0 a Boca y 2-0 a Kamikazes. En la última jornada tendrá libre pero ningún equipo podrá alcanzarlo.

El plantel está integrado por Rocío Segovia, Micaela Finocchio, Daiana Agullo, Macarena Garoni, Ximena Goffredo, Layla Madarieta, Agustina González, Jasmín Almirón, Lucía Marchán, Morena Barraza, María Galeano, Abigail Jordan, Eliana Di Clemente, Patricia Gambini, Brunella Gigena, Serafina Rolón y Nayeli Sandoval. La directora técnica es Nancy Díaz, el ayudante de campo Hugo Barraza y el preparador físico Marcelo Acosta.