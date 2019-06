Centro de Salud N°2: "Desde hace años que esperamos que el Ejecutivo brinde una respuesta concreta"

Vecinos que forman parte del colectivo conocido como Asamblea en Defensa de la Salud Pública insistieron en su reclamo al Ejecutivo para que "dé la cara" y una "respuesta concreta" en relación a las obras que se exigen en el edificio original del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°2, que actualmente funciona en la sede del Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) de 12 de octubre al 4400.

Magalí Cornide, una de las referentes de la organización, puso énfasis que la necesidad de la disponibilidad de esta salita no sólo tiene injerencia para el Puerto sino para "toda la zona sur". "Este centro, que era de media complejidad, tiene reducidos sus servicios en un 50 por ciento. Había guardia pediátrica y hoy no hay, y así se puede enumerar un montón de faltas más", ejemplificó.

La integrante de la asamblea local que nuclea a distintas entidades barriales recordó que en el último tiempo se intensificaron distintas "actividades de visibilización y lucha" en busca de una respuesta concreta por parte de la Secretaría de Salud, que tiene a su cargo Gustavo Blanco, y del Intendente Carlos Arroyo.

"Queremos que den la cara porque hasta ahora no nos dieron ninguna respuesta", apuntó, en declaraciones a 0223 Radio, y remarcó: "Esto se tiene que solucionar lo más pronto posible. Hace casi tres años que seguimos con este problema".

Conride dijo que la última explicación oficial que hubo provino de Patricia Fortina, la Directora General de Salud de la comuna, quien comentó que no se lograron mayores avances porque "no se pudo encontrar otro terreno para llevar adelante la obra". "Es increíble que en tres años no haya encontrado nada. Pero quedó evidenciado que tampoco habia un proyecto porque no estaba incluido en el presupuesto de este año", aseveró.

Pese a ello, la integrante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) aseguró que persisten los intentos para que Blanco brinde "explicaciones" y detalle el lugar donde se materializará el CAPS N°2 y las características de la construcción proyectada.

Sin embargo, la referente de la Asamblea en Defensa de la Salud Pública también denunció que las carencias en el acceso a la salud pública son extensivas a otros barrios de la ciudad. "No hay turnos ni medicamentos ni reactivos", indicó.

"Para conseguir el turno de una especialidad podés estar desde seis meses a un año. Es como una rueda que nunca termina cubriendo la necesidad y la demanda real que hay", advirtió.