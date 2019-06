Entraron a robar a un departamento y los descubrió la portera

“Métase en sus cosas” le dijo un desconocido que caminaba por el pasillo del quinto de piso de un edificio céntrico cuando la encargada le preguntó que hacía en ese lugar. Ese fue el paso previo al llamado al 911 que permitió aprehender a los dos sujetos que habían ingresado a uno de los departamentos aprovechando la ausencia del inquilino.

Aún no está establecida la manera en que los sujetos de 26 y 30 años ingresaron al edificio ubicado en Mitre entre Moreno y Belgrano ya que el inquilino del departamento 5 C no estaba en el lugar y todavía no pudo ser ubicado. “Ambos estaban robando varios objetos del interior y tenían en su poder una pequeña cantidad de marihuana que también fue secuestrada”, señalaron fuentes oficiales a este medio.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes en la sede de la comisaría primera el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso el alojamiento de ambos en la alcaidía penitenciaria de Batán. En las próximas horas –imputados del delito de hurto en grado de tentativa- deberán prestar declaración en Tribunales.