Todo vuelve: el jurado destrozó a Matilda Blanco durante su debut en el Bailando

Matilda Blanco, que actualmente se desempeña como jefa de taller del programa Corte y Confección, se unió al Bailando por un Sueño el martes junto a su bailarín Maxi Buitrago, bailando “Corazón mentiroso” de Karina. Sin embargo, no fue todo color de rosas para la asesora de imagen, quien se cruzó con Flavio Mendoza y Florencia Peña por las críticas que les hizo alguna vez.

Durante la previa del baile, Matilda Blanco confesó haber sido una de “las Tinellis” durante un día en 1991, desatando el humor del conductor, que dijo no recordar que ella había sido compañera de Paula Robles, su ex esposa, en el grupo de bailarinas del programa. Aunque la pelirroja destacó en ésta y múltiples ocasiones haber estudiado baile, esto no se reflejó en la pista ya que la pareja de Blanco recibió sólo 14 puntos del jurado, así como una lluvia de críticas.

@flor_de_p le ofreció a @matildablanco darle clases de humor para que sus críticas no sean tan feas de escuchar 😱 #SuperBailando2019 @showmatch pic.twitter.com/77GqOvnn8d — eltrece (@eltreceoficial) July 10, 2019

Comenzando las devoluciones hacia la coreografía, Ángel de Brito le recomendó a Blanco “todo ese carácter que tenés para criticar el vestuario de la gente, traelo acá a la pista”, seguido por Pampita, quien calificó a la actuación de Matilda como “muy infantil”.

Sin embargo, ambos jurados fueron benevolentes comparados con la ex Casados con Hijos, quien fue lapidaria con la experta en moda, diciéndole que “trabaja de mala y hace críticas muchas veces muy hirientes”. Aunque Peña advirtió que no juzgaría a la participante como venganza, recordándole que en alguna ocasión la trató de “gallina desplumada”, manifestó: “solo quiero que sepas que si querés te puedo dar algunas clases de humor para que las cosas feas que decís suenen un poco más delicadas y lindas o un poco más graciosas para que no sean tan feas de escuchar”.

Pero las críticas no pararon ahí, sino que continuaron con el jurado BAR. Flavio Mendoza, que también recordó haber recibido crudas críticas de Matilda, la describió como “la tía borracha de la fiesta” durante la performance, al mismo tiempo que cuestionó su facultad para evaluar los vestuarios de las personas, considerándola como “la peor vestida de la televisión argentina”.

La crítica de moda más temida por la farándula asistió al programa acompañada de sus compañeros del programa de moda, al mismo tiempo que exhibió en su baile un vestuario armado por uno de los finalistas de Corte y Confección.