Creciente y Marita Moyano, juntos en un nuevo concierto circular

Este sábado 13 de julio, en el Instituto Marplatense de Música Contemporánea, Creciente retomará su costumbre de tocar con artistas que admira y quiere. En esta ocasión, será la cantora popular Marita Moyano la que se sumará al concierto circular que la banda creadora del ritmo “Mareo” propone con entrada voluntaria en Chacabuco 3639.

Más allá de repasar algunos temas de ese primer disco e interpretar canciones que integrarán el segundo trabajo editado de la agrupación, los músicos de Creciente ensamblarán sus melodías con las de la compositora invitada, en lo que supone una gran noche de música marplatense.

“El concierto circular de Creciente tiene que ver con una fuerza centrífuga, donde una se ve ahí adentro, se fortalece, se mezcla con esos sabores del lugar, con sus sonidos, sus imágenes, que nos representan. Siento que cada canción de Creciente tiene que ver conmigo, con las personas que habitamos esta orilla atlántica. Entonces, participar de un concierto de estas características me llena de alegría, pero además me genera mucho orgullo que en Mar del Plata sucedan estas cosas, estos fenómenos. Creciente es música de la costa atlántica y de eso no hay duda. Me siento feliz de sumergirme en esta ola, en este mar Creciente”, expresó Moyano al respecto del evento.

Quienes quieran ser parte del espectáculo, más allá de que la entrada es voluntaria, pueden reservar su lugar a través del Facebook de Creciente o mediante un llamado telefónico, hasta el viernes de 16 a 21, al Immc al 473-7453. El show arrancará a las 21.