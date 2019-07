Los Pinares, un barrio intimado a arreglar las veredas: "Las calles están intransitables"

Luego del caso de un hombre de Los Pinares que recibió una intimación por parte de la Municipalidad de General Pueyrredon para arreglar la vereda, en las últimas horas se multiplicaron los reclamos de los vecinos del barrio que recibieron la misma notificación y como respuesta acusan que las calles "están prácticamente intransitables".

Horacio Lacaria fue uno de los primeros vecinos del barrio que recibió la intimación y visibilizó su enojo: "Esto es un abuso, una falta de respeto total. No tengo asfalto, cada vez que llueve se inunda, está llena de pozos y a mi me intiman para agregar dos metros de vereda cuando no se puede salir a la calle", había expresado. Los propietarios linderos a su vivienda también fueron apercibidos.

Sin embargo, en las últimas horas más vecinos de Los Pinares recibieron el mismo pedido: arreglar la vereda en diez días. Brenda Cellillo vive en Gorriti entre Juan Ángel Peña y Cardiel, a 500 metros de la casa de Horacio. "Todos los vecinos de la cuadra recibieron la intimación. Nosotros no tenemos ni cordón, la calle no está asfaltada y la máquina no pasa ni a tirar granza desde que asumió Carlos Arroyo", señaló.

"Nuestro reclamo pasa por el estado de las calles. Todas tienen pozos y cuando llueven dos gotas se llenan de agua. Estamos todos indignados. Son intransitables y encima nos dan diez días a arreglar las veredas cuando hay vecinos que no pueden afrontar ese gasto", indicó Cellillo a la vez que aseguró que por lo menos en su cuadra son siete los vecinos notificados. "Seguramente somos muchos más porque estuvieron recorriendo todo el barrio y la mayoría no tiene la vereda en condiciones", agregó.

En este contexto, desde el Municipio les advirtieron que en caso de realizar o completar la vereda, dependiendo de cada caso, es posible que en un futuro deban hacerla de nuevo en caso de asfaltar la calle ya que la ley establece que la vereda debe tener una determinada altura en relación con el cemento de la vía. "Es una locura, no tiene sentido", sostuvo.

Para finalizar, la vecina aseguró que en los próximos días los vecinos analizan reunirse para manifestarse y visibilizar su situación.