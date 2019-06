La calle está detonada, pero la Municipalidad lo intima porque le faltan dos metros de vereda

Horacio Lacaria es un vecino del barrio Los Pinares de Mar del Plata. El martes por la mañana se levantó para ir a trabajar y mientras revisaba el buzón de cartas se encontró con una sorpresa. Pese a que la calle de su vivienda está prácticamente detonada, la Municipalidad de General Pueyrredon lo intima a completar dos metros de vereda dentro de los próximos diez días hábiles.

La vereda en cuestión está ubicada en una casa de Joaquin V. González entre Valencia y López de Gomara. Esta situación despertó todo el enojo y la bronca de Horacio que desde 1996 vive en la misma casa y no debe ni un solo impuesto. "Esto es un abuso, una falta de respeto total. No tengo asfalto, cada vez que llueve se inunda, está llena de pozos y a mi me intiman para agregar dos metros de vereda cuando no se puede salir a la calle. Tenés que andar con una camioneta 4 x 4", sostuvo.

"Me levante, miré el buzón y tenía una intimación de la Municipalidad. No es que está a medio terminar, sino que por una cuestión estética hay una trotadora con un pedazo de pasto cortado, no estamos hablando de pastizales. Cuando la hice nadie tenía veredas en el barrio. Esto es todo un desastre, es indignante", explicó.

Ante esta situación, Horacio aseguró que no tiene la mínima intención en arreglar la vereda y como contrapartida le exige a la Municipalidad que le pidan disculpas. "Hace 23 años que pago todos los impuestos y la calle es un desastre. Hace meses que no pasan las máquinas ni a tirar granza. Quiero que ellos me paguen el arreglo y que me pidan disculpas", manifestó.

"No voy a arreglar nada y si lo hago, que sea con la plata que me debe la Municipalidad. Quiero una disculpa", insistió Horacio, quien al mismo tiempo aseguró que su vereda "es la mejor de la cuadra" y que todos los peatones que pasan por su casa la usan porque "no pueden caminar por la calle". "¿Desde qué lugar me vienen a exigir? Si viviera en Estados Unidos no tendría problema en terminarla, pero que primero arreglen las calles", apuntó.

Para finalizar, el vecino de Los Pinares indicó que, pese a los numerosas protestas por el estado de las calles que realizaron entre los vecinos del barrio, desde el gobierno local no hubo ningún tipo de respuestas. "Ya no hacemos más reclamos, es perder tiempo. Nunca nos dieron pelota", aclaró. "Me cago en el intendente Carlos Arroyo y en el que venga", concluyó Horacio.