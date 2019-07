Vecinos de Acantilados insisten en frenar la construcción de un barrio cerrado

La Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires le otorgó la prefactibilidad al barrio privado Casonas del Haras, un proyecto inmobiliario ubicado en un predio de 54 hectáreas sobre la Avenida Jorge Newbery al 3000, en la que certifica que el desarrollo de las edificaciones pueden afectar a terceros. Por este motivo, los vecinos del barrio Acantilados renovaron el pedido de frenar la construcción dado que desde que iniciaron las obras los habitantes de la zona padecen inundaciones en sus hogares.

El reclamo de los vecinos de Acantilados data desde octubre de 2018, fecha en la que comenzó a construirse el barrio cerrado Casonas del Haras. Desde entonces el escurrimiento natural del agua se vio afectado generando áreas de inundación semi permanentes. Ante esta situación, desde la sociedad de fomento del barrio realizaron el reclamo correspondiente y presentaron tres notas: una ante el Concejo Deliberante, otra dirigida a la Dirección Provincial de Hidráulica de Buenos Aires y la restante se presentó en Autoridad del Agua de Buenos Aires. Sin embargo, ahora los vecinos sufrieron un revés en contra.

Es que la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires le otorgó a los empresarios privados la prefactibilidad hidráulica, la prefactibilidad de explotación del recurso hídrico y la prefactibilidad de vuelco de efluentes cloacales en las que contempla la clasificación del riesgo de la obra como "Categoría 2", es decir, riesgo medios, según anuncia el informe. Por lo cual, tiene la capacidad potencial de afectar a terceros y al medio ambiente con anegamientos y con escorrentía superficial, tal como padecen los vecinos de la zona desde hace meses.

En este contexto, desde la sociedad de fomento advierten que la empresa no cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, por lo cual "todas las obras realizadas a la fecha son clandestinas", aseguraron desde el organismo que preside Alfredo Pérez. “Queremos que quede claro que no estamos en contra del emprendimiento. No queremos inundarnos”, había expresado el vecinalista meses atrás.

"Es por ello que volvemos a exigir a la Dirección General de Obras Privadas hacer efectiva la paralización de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Artículo nº 2.8.1.2.4 del Reglamento General de Construcciones de la Ordenanza Municipal Nº 6997" concluyeron en referencia a la legislación que otorga los permisos de obra.